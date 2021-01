Peterhansel voor veertiende keer eindwinnaar Dakar, Benavides beste bij motorrijders

Belga Sunderland ritwinnaar bij de motoren in Dakar, Brabec blijft leider

11 januari Sam Sunderland (KTM) heeft de vijfde rit in de Dakar voor motorrijders gewonnen. De Brit had 3:23 minder dan nummer twee Xavier de Soultrait (Yamaha) nodig om de 345 km lange etappe richting Arequipa te winnen. In het spoor van De Soultrait werd titelverdediger Matthias Walkner (KTM) derde. De Spanjaard Lorenzo Santolino (Sherco TVS) zorgde voor dé verrassing van de dag door als vierde te eindigen. De 31-jarige Santolino is een debutant in de Dakar.