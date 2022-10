INTERVIEW. Koen Wauters over zijn passie voor Dakar en tijdsinvulling na scheiding en corona: “Ik weet nu dat ik heel goed op mijn eentje kan leven”

Dakar“Zolang het me gegund word, wil ik me alive and kicking voelen.” Koen Wauters legt in een uitgebreid interview uit waarom hij op 55-jarige leeftijd eind dit jaar weer aan de hoofdcompetitie van de Dakar-rally deelneemt. Na de scheiding van zijn vrouw en de coronaperiode is hij strenger in de keuzes van wat hij doet: “Ik heb wonderlijk genoeg gemerkt dat ik heel goed op mijn eentje kan leven. Ik ben niet op zoek naar een nieuwe relatie, al zeg ik ook niet dat ik er geen moet hebben.”