Franse motorrijder (52) overleden na val in Dakarrally

De 52-jarige bedrijfsleider stierf in het vliegtuig dat hem vanuit Jeddah in Saoedi-Arabië naar Frankrijk bracht, zo melden de organisatoren. In de zevende rit raakte hij op 10 januari zwaargewond. Toen de hulpdiensten per helikopter ter plaatse kwamen, was Cherpin niet meer bij bewustzijn. In het ziekenhuis van Sakaka onderging hij een spoedoperatie, sindsdien werd hij in een kunstmatige coma gehouden. De voorbije dagen was zijn toestand stabiel.