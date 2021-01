De Villiers wint vijfde etappe in Dakar, Benavides beste bij de motoren

De Villiers wint vijfde etappe, Peterhansel vergroot zijn voorsprong

De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers (Toyota) heeft de vijfde Dakaretappe bij de wagens gewonnen. Hij had bij aankomst een voorsprong van 58 seconden op zijn landgenoot Baragwanath (Century). Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Buggy) eindigde als 3e op 2:25 en hield na een spannende strijd Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) af. De Qatarees was 4:38 trager dan de ritwinnaar en 2:13 dan Peterhansel, die in de stand zijn voorsprong op Al-Attiyah vergroot tot 6:11. Matthieu Serradori en Fabian Lurquin (Century) beschadigden na 17 km een schokdemper waarna een wiel afbrak.

Voor de Zuid-Afrikaanse deelnemers werd het een dag met een lach en een traan. Net na de start crashte de Zuid-Afrikaan Henk Lategan (Toyota Hilux). Lategan brak daarbij zijn sleutelbeen en werd naar het ziekenhuis overgevlogen. De voorbije twee etappes liet hij zich opmerken met een 2de en een 3de plaats in de rituitslag. In de stand was hij na vier etappes opgeschoven naar de 4de plaats.

Zijn landgenoot De Villiers reed de hele dag aan de leiding maar had aan zijn landgenoot Baragwanath een stevige klant. In de absolute slotfase slaagde die erin bijna zes minuten goed te maken. Helaas voor de Zuid-Afrikaan kwam hij 58 seconden tekort en eindigde hij als 2e. Eerder in deze Dakar won Baragwanath samen met Al-Attiyah de proloog. De ritzege was voor De Villiers. De Dakarwinnaar van 2009 bezorgt Toyota de vijfde dagzege.

Volledig scherm © AFP

Al-Attiyah en Peterhansel deden nooit mee voor de zege, maar verloren elkaar niet uit het oog. Na een spannend duel wist Peterhansel uiteindelijk Al-Attiyah af te houden en vergroot hij zijn voorsprong op de Qatarees tot 6:11.

Carlos Sainz (MINI John Cooper Works) wist de schade met een tijdverlies van 15:19 enigszins nog te beperken. In de stand blijft de Spanjaard 3e maar kijkt hij al tegen een achterstand van 48:13 aan. Erger verging het Matthieu Serradori en Fabian Lurquin. Het duo moest na 17 km hun assistentie oproepen vanwege een kapotte schokdemper en een afgebroken wiel. Het duurde vier uur vooraleer het duo opnieuw kon vertrekken richting bivak. Een goed eindklassement mogen ze vergeten.

Nog slecht nieuws voor Sébastien Loeb (Hunter) die woensdagavond vijf minuten straftijd kreeg voor een snelheidsovertreding. Via sociale media haalde de negenvoudig wereldkampioen rally vernietigend uit en noemde hij de wedstrijdcommissarissen incompetent. Vanaf het eerste waypoint moest de Fransman achtervolgen. Na 43 km verloor hij al een half uur om goed 30 km verder al bijna een uur achterstand te hebben. Loeb bereikte de finish met een achterstand van 50:18.

Volledig scherm Giniel De Villiers. © Photo News

Benavides wint etappe en wordt leider bij motorrijders

De Argentijn Kevin Benavides (Honda) heeft de vijfde etappe bij de motoren in de Dakar gewonnen. Zijn Chilleense teamgenoot Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) werd 2e op exact 1 minuut. Toby Price (Aus) eindigde als 3e op 1:20. In de stand neemt Benavides de leiding over van Xavier De Soultrait (Yamaha), die als 6e op 7:55 finishte.

Kevin Benavides talmde niet donderdag. Na 43 km liet hij de snelste tijd optekenen waarna zijn teamgenoot Jose Ignacio Cornejo Florimo de leiding overnam. Na 292 km was het opnieuw aan Benavides om de leiding te veroveren. De Argentijn hield stand tot het einde en wordt de nieuwe leider.

Na Ricky Brabec (Honda), Toby Price, Joan Barredo Bort (Honda), Skyler Howes (KTM), Xavier De Soultrait (Yamaha) wordt Benavides de zesde leider bij de motoren in evenveel dagen. In de stand heeft hij 2:31 voorsprong op De Soultrait. Jose Ignacio Cornejo Florimo is 3e op 3:42 terwijl Toby Price 4e is op 3:43. De dubbele ritwinnaar Barreda Bort is 9e op 14:02.

De Belgische motorrijder Walter Roelants (Husqvarna) passeerde het voorlaatste waypoint als 58e en is op weg naar de finish.

Volledig scherm © REUTERS