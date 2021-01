DAKAR 2021. Nasser Al-Attiyah wint tweede etappe bij wagens, Peterhansel wordt nieuwe leider - Barreda slaat dubbelslag bij motoren

Matthieu Serradori en Fabian Lurquin (Century) blijven zeer constant in deze Dakar. Het duo eindigde maandag als 5e en blijft in de stand 4e. Dankzij een 10e plaats in de etappe van duiken Ten Brinke en Colsoul (Toyota Hilux) opnieuw de top 10 in. Het duo staat nu 9e.

Carlos Sainz en Stéphane Peterhansel hielden tot zowat halfweg koers min of meer gelijke tred. Peterhansel reed aan de leiding met Sainz in zijn spoor. Naar het einde toe verloor de Spanjaard kostbare tijd om uiteindelijk als 3e te finishen op 9:17 van ritwinnaar Al-Attiyah. De Qatarees volgde beide MINI's als hun schaduw en nam na 315 km de leiding over van Peterhansel. Na winst in de proloog wint Al-Attiyah nu ook zijn eerste etappe. In de stand schuift hij op naar de 3e plaats op 9:14 van leider Peterhansel, die op zijn beurt 6:17 voorsprong heeft op Carlos Sainz.

Lurquin vijfde

Mathieu Serradori en Fabian Lurquin eindigden als 5e op 10:27 van Al-Attiyah en op 3 luttele seconden van de 4e plaats van Al Rajhi (Toyota Hilux). Na twee etappes blijft het Frans-Belgische duo 4e. Sébastien Loeb (Hunter) eindigde als 6e en schuift in de stand op naar de 7e plaats.

Na hun tegenvallende etappe van zondag herpakten Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux) zich een beetje. Het duo reed de 10e tijd en was daarbij 21:38 trager dan teamgenoot Al-Attiyah. In de stand schuiven ze op naar de 9e plaats op 41:49 van leider Peterhansel.

Volledig scherm Nasser Al-Attiyah. © REUTERS

Barreda slaat dubbelslag bij motoren

Joan Barreda (Honda) heeft dan weer de tweede etappe bij de motoren gewonnen. De Spanjaard had bij aankomst 3:55 voorsprong op eerste achtervolger en teamgenoot Ricky Brabec (Honda). Pablo Quintanilla (Husqvarna) eindigde als derde op 6:02. Leider Toby Price (KTM) verloor 32 minuten en zakt in de stand naar de 16e plaats. Joan Barreda is de nieuwe leider.

Het werd een dramatische dag voor Toby Price die als eerste de maagdelijke woestijn indook. Price moest als eerste deelnemer een spoor trekken voor de anderen. Het zou een dwaalspoor worden want de Australiër verloor in de openingsfase ruim 5 minuten. Na 46 km passeerde hij als 35e. Price zou uiteindelijk nog enkele plaatsen goedmaken, maar het tijdverlies van 32 minuten was duur.

Volledig scherm Joan Barreda. © Photo News

Barreda, die zondag samen met Brabec en Quintanilla verdwaalde, draaide vanaf de eerste meters de gashendel helemaal open en reed de ganse rit aan de leiding. De verliezers van zondag waren de winnaars van maandag. Brabec opende met een 4e tijd maar schoof uiteindelijk op naar de 2e plaats met in zijn zog Quintanilla. In de stand neemt Barreda de leiding over van Price. Brabec volgt als 2e op 6:02. Ros Branch (Yamaha), die maandag als 4e eindigde, schuift in de stand op naar de 3e plaats gevolgd door Quintanilla die 4e is.

Matthias Walkner (KTM) kende een slechte dag. De winnaar van 2018 had een technisch probleem en sleutelde twee en een half uur aan zijn KTM. De Oostenrijker mag een kruis maken over een goed eindresultaat. Voor Andrew Short (Yamaha) is de Dakar voorbij. Na 273 km moest hij zijn motor met een technisch probleem aan de kant zetten. De Amerikaan stond 12e in de stand.

De Belg Walter Roelants (Husqvarna) is nog onderweg. Na 315 km kwam hij als 78e voorbij met een achterstand van 2u11:35.

Volledig scherm Joan Barreda. © Photo News