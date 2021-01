Argentijn Benavides wint Dakar voor motoren

Rally Al-At­tiyah triomfeert voor derde keer in Dakar, eerste eindzege ooit voor Belgisch team

17 januari De Qatarees Nasser Al-Attiyah (48) heeft de eindzege in de 41ste Dakar bij de wagens op zak gestoken. Al-Attiyah triomfeerde in een Toyota van het Overdrive Racing-team van Jean-Marc Fortin en bezorgde Toyota zo de eerste eindzege. Het is ook de eerste keer dat een Belgisch team de Dakar wint.