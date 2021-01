Al-Attiyah wint etappe en nadert op Peterhansel, Florimo verstevigt leiding bij motoren

DakarNasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) heeft de achtste etappe in de Dakar gewonnen. De 50-jarige Qatarees was over 334 kilometer tussen Sakara en Neom 52 seconden sneller dan de Spanjaard Carlos Sainz (Mini). Leider Stéphane Peterhansel (Mini) eindigde als derde en verloor 3:03. De Fransman behield de leiding, maar de kloof met eerste achtervolger Al-Attiyah is tot 5:50 verkleind. Sainz is op 38:55 derde.

De rest van het deelnemersveld volgt op meer dan anderhalf uur. Al-Attiyah, Peterhansel en Sainz zijn dan ook meer dan een maat te groot voor de concurrentie. Vandaag nam Al-Attiyah meteen het commando. Na 161 kilometer moest hij even Peterhansel voor zich dulden, zestig kilometer verder nam hij definitief de leiding. Sainz kon nog min of meer gelijke tred houden, maar Peterhansel verloor meer dan drie minuten.

Voor Nasser Al-Attiyah is het al de vijfde zege in deze Dakar en de veertigste in zijn carrière. De Qatarees naderde tot op tien zeges van recordhouder Ari Vatanen en tot op zeven zeges van Peterhansel, die in deze Dakar nog geen etappe won.

Thuisrijder Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) won zondag nog de zevende etappe, maar verloor maandag door technische problemen meer dan een uur. Ook Matthieu Serradori en Fabian Lurquin (Century) kenden een technisch probleem, waardoor ze zo’n 25 minuten verloren. Het duo eindigde als 20e op 39:21.

Wat pech betreft spant Sébastien Loeb (Hunter) de kroon. De negenvoudige wereldkampioen rally verloor zondag opnieuw bijna twee uur. Co-piloot Daniel Elana verstuurde maandagochtend een tweet waaruit bleek dat hun wagen met haken en ogen aan elkaar hangt en dat het bivak bereiken het enige doel is. De Fransman begon goed en passeerde aan kilometer 40 als negende, om nadien weer in de problemen te komen. Loeb en Elana staan voorlopig stil en werken aan hun wagen.

Volledig scherm Stéphane Peterhansel. © Photo News

José Ignacio Cornejo Florimo verstevigt met ritwinst leidersplaats

José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) heeft de achtste etappe voor motorrijders gewonnen. De 26-jarige Chileen had voor 334 kilometer tussen Sakara en Neom 1:05 minder nodig dan de Australiër Toby Price (KTM). De Amerikaan Ricky Brabec Honda werd op 2:50 derde.

Met zijn eerste etappezege in deze Dakar verstevigde Cornejo Florimo zijn voorsprong op Price tot 1:06. Voor aanvang van de etappe was het verschil één schamele seconde. De Brit Sam Sunderland (KTM), vierde in de rit, heeft als derde 5:57 goed te maken. Titelverdediger Brabec is op 17:42 zesde. Vorig jaar won Cornejo Florimo twee etappes en werd hij vierde in de eindstand.

Price draaide maandagochtend meteen de gashendel open. Na 40 kilometer was hij de snelste van het pak, waarna de Spanjaard Joan Barreda Bort (Honda) het commando overnam. Na 307 kilometer nam Cornejo Florimo de leiding. De Fransman Xavier De Soultrait (Husqvarna), aan kilometer 190 kilometer al sleutelend aan zijn motor gespot, kwam na 237 kilometer zwaar ten val en moest opgeven. Hij bleef bij bewustzijn en werd overgevlogen naar het ziekenhuis van Tabuk. In de stand was De Soultrait op 2:34 vierde. Na de vierde etappe had hij de leiding nog in handen.

Walter Roelants passeerde na 266 kilometer als 61e.

Volledig scherm Florimo. © Photo News