Stablecoin TerraUSD blijkt toch niet zo stabiel: miljoenen dreigen hun spaargeld te verliezen

De controversiële stablecoin TerraUSD heeft de voorbije dagen een opvallende koersval gemaakt. Zoals andere stablecoins zou ook de TerraUSD altijd een stabiele koers moeten houden, in het geval van TerraUSD is dat een constante koers van 1 dollar. Na een duik tot 30 cent eerder op woensdag, is de koers heel gedeeltelijk hersteld, tot 44 cent. De cryptomarkt wacht intussen op een reddingspoging van Do Kwon, de voornaamste geldschieter van TerraUSD.

Het idee achter de stablecoin is dat ze een constante koers behouden, dankzij een complex algoritme. Omdat ze de naam hebben stabiel te zijn, maken ze het mogelijk snel te handelen in de vele andere cryptomunten die intussen al beschikbaar zijn. In het geval van TerraUSD bestaat dat onderpand uit miljarden aan allerlei cryptomunten. Luna, een munt die deel uitmaakt van het koppelingsmechanisme van de stablecoin, is volgens gegevens van CoinMarketCap op 24 uur 83 procent achteruit gegaan.

Op de cryptomarkten leidt de crash van TerraUSD hier en daar tot chaos. Cryptobeleggers vrezen dat de onderliggende miljarden worden verkocht om TerraUSD op te kopen en zo opnieuw tot het koersdoel van 1 dollar te komen, dankzij de stijgende vraag.

Impact op bitcoin

Die onrust heeft al impact gehad op de bekendste cryptomunt, de bitcoin. TerraUSD had als extra dekking immers ook voor 3 miljard dollar aan bitcoins op de balans gezet. De waarde van bitcoin zakte dinsdag even tot onder de 30.000 dollar, de laagste koers in tien maanden. Intussen is een deel van het verlies goedgemaakt en noteert de bitcoin op 31.500 dollar.

“De markt toont een duidelijk gebrek aan vertrouwen in het vermogen van dit schip om zelf zijn koers te herstellen”, aldus expert Mati Greenspan van Quantum Economics aan Bloomberg.

Miljoenen gedupeerden

Volgens het ‘Financieele Dagblad’ dreigen miljoenen mensen die in TerraUSD en de zustermunt luna investeerden, al hun spaargeld kwijt te spelen. Wie de stablecoin vastzette in de blockchain, kreeg daar immers een rendement van 20 procent op. “Talrijke gebruikers die de stablecoin vertrouwden hadden al hun spaargeld erin gestopt, verleid door de 20% rente”, schrijft de Nederlandse krant. “Mede daardoor werd de stablecoin in korte tijd razend populair. Alleen stort dat hele ecosysteem van tientallen miljarden nu dus in.”