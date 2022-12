Oprichter van failliet cryptoplatform FTX opgepakt op de Bahama's

Independer Brand ontstaan door je op afstand bediende wasmachine? Dit is de dekking van je verzeke­ring bij domotica

Alles digitaal: het is meer dan ooit hét motto, ook als het gaat over de elektronica in je woning. Heel wat spullen in je huis of appartement zijn tegenwoordig vanop afstand te bedienen. Maar welke apparaten dekt je brandverzekering precies als er iets misloopt? Independer.be adviseert.

8 december