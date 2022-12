Oprichter failliet cryptoplatform FTX opgepakt op de Bahama's

In de echte wereld is het afwachten, maar virtueel crasht de vastgoed­markt: “Eén platform kent zelfs een verlies van 96 procent ten opzichte van de hoogdagen”

In België kijkt iedereen angstvallig uit naar een daling van de vastgoedprijzen, maar het zijn de prijzen van virtueel vastgoed die momenteel de dieperik in gaan. In de zogeheten ‘metaverse’ zijn de handelsvolumes in vastgoed nog maar een fractie van wat ze ooit waren. Toch blijft de virtuele vastgoedmarkt zijn potentieel behouden en blijft Meta, het vroegere Facebook, geld pompen in de virtuele wereld.

5 augustus