Miljardenverlies voor cryptobeurs Coinbase

Econoom Nouriel Roubini werkt aan inflatiebe­sten­di­ge cryptomunt

Nouriel Roubini, een professor economie die bekend is omdat hij de kredietcrisis van 2008 voorspelde, wil een cryptomunt in het leven roepen. Opmerkelijk, want de bekende econoom was altijd uitgesproken tegenstander van bitcoin of andere “shitcoins”. De hoge inflatie lijkt daar verandering in te brengen. Roubini werkt nu zelf aan een digitale munt.

11 mei