McDonald’s aanvaardt betalingen met bitcoin in Zwitserse stad

Hoe zit het met je belastin­gen als je handelt in crypto? Fiscaal expert legt uit wat je moet weten

De grootste Bitcoin-conferentie van de Benelux zal op 8 oktober plaatsvinden in Gent en inzoomen op de toekomst van cryptomunten. Een van de sprekers is advocaat Gertjan Verachtert. Samen met zijn confrater bij Sansen International Tax Lawyers Daan Van Nieuwenhove belicht hij hier al even zijn topic: ‘Bitcoin en de fiscus, hoe zit dat nu?’. “De meest gestelde vraag is: moet ik nu wel of geen belastingen betalingen op de winsten uit mijn crypto-investering?”

3 oktober