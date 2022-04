IMF roept op tot meer regulering van cryptomunten

Vlaamse cryptomil­jo­nair die houdt van zwarte vrouwen en snelle wagens is spoorloos in Kenia

Hij was een mollig, verlegen jongetje uit Melle dat er niet in slaagde zijn studies af te maken of een meisje te versieren. Vandaag is de 40-jarige Marc De Mesel een bitcoinmiljonair die in Kenia met blitse Lamborghini’s en McLarens rijdt, kinderen maakt met verschillende vrouwen tegelijk en zijn vriendinnen ‘cadeautjes’ geeft van 850.000 euro. Maar het Keniaanse gerecht gelooft niets van dat moderne sprookje, en vermoedt dat de uitgeweken Oost-Vlaming deel uitmaakt van een internationale misdaadorganisatie. Sinds vorige week is hij spoorloos.

5 april