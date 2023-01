Hoe evolueert koers van bitcoin in 2023? Dit voorspellen de experten

Vorig jaar was een ramp voor beleggers in bitcoin: in 2022 zakte de koers met meer dan 60 procent. Over hoe de bitcoinkoers in 2023 zal evolueren, lopen de visies uiteen. Sommige experten verwachten een wilde rit omhoog, tot een koers van 250.000 dollar. Anderen zien de toekomst minder rooskleurig en denken dat de bodem nog niet is bereikt.

KIJK. In 2 minuten uitgelegd: wat zijn cryptomunten en hoe werken ze?

2022 was een woelig jaar voor cryptomunten: stablecoin TerraUSD bleek waardeloos, cryptobank Celsius Network kwam in de problemen en FTX ging failliet. Miljoenen mensen speelden hun geld kwijt. De koers van bitcoin zakte in november tot z15.500 dollar, het laagste punt in twee jaar. Eind maart, op zijn hoogtepunt van 2022, bedroeg de bitcoinkoers zo’n 47.000 euro.

Niet eerste zware crash

Die zware terugval is verre van de eerste in de geschiedenis van bitcoin, die nog maar bestaat sinds 2009. In onderstaande grafiek is te zien dat de koers ook in 2013 en in 2018 met tientallen procenten achteruitging.

Volledig scherm In 2013 en 2018 zakte de koers van bitcoin ook met tientallen procenten. © Investopedia

Verschillende analisten denken dan dat in 2023 een comeback mogelijk is. Dat is echter geen garantie, want anderen denken dat de koers zal dalen of zelfs dat bitcoin waardeloos wordt.

Durfkapitalist: 250.000 dollar

Miljardair, durfkapitalist en hardcore bitcoinbeliever Tim Draper ziet de toekomst door een roze bril. Hij gaf bij ‘Bloomberg’ aan dat hij de koers van bitcoin naar 250.000 dollar ziet gaan, een stijging van zo'n 1.400 procent.

Investeerder Alistair Milne, oprichter van Altana Digital Currency Fund, voorspelt dat de koers tegen eind dit jaar minstens 45.000 dollar zal bedragen. Tegen eind 2024 verwacht hij een koers “tussen 150.000 en 300.000 dollar”, zegt hij op Twitter.

Volledig scherm Durfkapitalist Tim Draper verwacht een koersstijging tot 250.000 dollar. © REUTERS

Als verklaring voor die forse rit omhoog verwijzen Draper en Milne naar de ‘bitcoin-halving’ in 2024. Bij zo’n bitcoin-halving, die ongeveer om de vier jaar plaatsvindt, ‘halveert’ de beloning die bitcoinminers krijgen voor het valideren van transacties op de blockchain. Op die manier wordt bitcoin meer schaars.

Professor: “Beheerste bullmarkt”

Mogelijk is de voorspelling van Carol Alexander, fintech- en blockchainexpert aan de universiteit van Sussex, iets meer realistisch. Volgens haar zal het crypto-ecosysteem tegen eind 2023, als het FTX-debacle is verwerkt, volwassener zijn. Ze vertelde aan CNBC dat ze “een beheerste bullmarkt” verwacht. Bitcoin zou volgens Alexander in het eerste kwartaal kunnen stijgen naar 30.000 dollar, en daarna naar 50.000 dollar. Ze waarschuwt wel voor “periodes van turbulentie en waarschijnlijk enkele kortstondige crashes”.

Volledig scherm De Europese Centrale Bank waarschuwt dat cryptobeleggers al hun geld kunnen verliezen. © ANP / EPA

Eric Wall, CIO van cryptofonds ‘Arcane Assets’ denkt de bitcoinkoers in november zijn bodem heeft bereikt en voorspelt dat de koers dit jaar “tot boven 30.000 dollar” zal stijgen.

Hogere rentetarieven

Tot daar de positieve voorspellingen. Mark Mobius, een ervaren investeerder van Mobius Capital Partners, die vorig jaar al de koersdaling naar 20.000 dollar voorspelde, ziet de grootste digitale munt in waarde verminderen. “Met hogere rentetarieven wordt de aantrekkingskracht van het houden of kopen van bitcoin of andere cryptomunten minder aantrekkelijk”, legt hij uit aan CNBC.

Volledig scherm Investeerder Mark Mobius denkt dat de periode met recordkoersen voorbij is. © BELGA

Daling naar 10.000 dollar

Volgens Mobius is de periode van recordkoersen achter de rug. Die hausse was gelinkt “aan de Amerikaanse centrale bank (Fed) die veel dollars bijdrukte. Daardoor was er veel geld om te speculeren in cryptomunten.” Momenteel verhoogt de Fed stapsgewijs de rente in de hoop de hoge inflatie te drukken. Mobius verwacht dat de bitcoinkoers in 2023 zal schommelen tussen het huidige niveau (16.000 dollar) en 10.000 dollar.

De voorspelling van Matthew Sigel (VanEck Investments) zit in dezelfde buurt. Hij verwacht dat hoge energieprijzen en een rechtszaak rond cryptomunt (XRP) een negatieve invloed hebben, waardoor de bitcoinkoers al in het eerste kwartaal zal zakken naar 10.000 à 12.000 dollar.

“Zeepbel spat uiteen”

Analisten van de Britse bankengroep Standered Chartered zien het nog somberder. Zij verwachten dat de zeepbel in 2023 helemaal uiteen zal spatten. “De koers van bitcoin zakt naar 5.000 dollar”, voorspellen ze in een rapport dat begin december verscheen. “Rendementen op crypto dalen samen met technologieaandelen, en hoewel de koers wat gestabiliseerd is, is er grote schade aangericht aan digitale valuta’s”, klinkt het. De analisten vrezen dat meer cryptobeurzen in problemen komen, waardoor het vertrouwen helemaal instort. Investeerders zullen dan willen terugkeren naar de klassieke veilige investering: goud.

De Europese Centrale Bank (ECB) blijft ervoor waarschuwen dat beleggers in bitcoin of cryptomunten al hun geld kunnen verliezen. Eind november klonk het in een blogpost dat regulering van de sector eigenlijk overbodig is, omdat het kan worden opgevat als goedkeuring. Volgens de ECB is het waarschijnlijk dat de huidige stabilisering van de koersen “een laatste snik is op weg naar irrelevantie”. Bitcoin is met andere woorden waardeloos.

