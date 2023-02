FTX-oprichter Bankman-Fried mag niet praten met oud-werknemers

De maatregelen werden ingesteld omdat Bankman-Fried een paar weken geleden contact zocht met een oud-collega via Signal. Ook mailde hij de huidige topman van FTX John Ray, zijn opvolger, begin dit jaar met het voorstel om elkaar te ontmoeten.

Bankman-Fried zit momenteel onder huisarrest in het huis van zijn ouders in Silicon Valley. Hij wordt ervan verdacht fraude te hebben gepleegd bij FTX, door klantentegoeden door te sluizen naar investeringsfonds Alameda, waar hij ook oprichter van is. Omdat klanten daardoor niet bij hun geld konden, ging FTX failliet.