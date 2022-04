Europese Centrale Bank roept op tot wereldwijde regulering cryptomunten

Crypto in 1-2-3: zal je binnenkort met bitcoins je woonlening afbetalen?

In deze nieuwe aflevering van de HLN-podcast ‘Crypto in 1-2-3' bespreken Peter Hoogland en Kim Londers Altcoins. Waar staat het begrip Altcoin voor? Wat is nu precies die Ethereum? Wat zijn tokens en wat is het verschil met een cryptomunt? Wat is een stablecoin en waar staat dapps eigenlijk voor? Kan je je lening betalen met cryptomunten en zal je huurwoning in de toekomst écht vergrendeld worden als je huur via cryptomunten niet op tijd op de rekening van je huisbaas staat. Je hoort het allemaal in bovenstaande aflevering.

