Elon Musk zegt dat hij cryptomunt dogecoin blijft kopen

UITGELEGD. Wat zijn crypto’s en hoe werken ze?

Het zijn moeilijke tijden voor wie investeert in cryptomunten. De bitcoin, de belangrijkste cryptomunt, zakte zaterdag voor het eerst in anderhalf jaar tijd onder de symbolische grens van 20.000 dollar. Dat is een pak lager dan de ongeveer 69.000 dollar op de piek in november 2021.

Ook Dogecoin is sterk in waarde gezakt. In mei 2021 was de meme-coin, die ontstond als grap, bijna 0,60 dollar waard na een koersstijging met 11.000 procent in slechts enkele maanden. Die kwam er mede dankzij Elon Musk die in zijn bekende stijl op Twitter vaak de aandacht vestigde op Dogecoin.

Nu zegt Musk op Twitter “dat hij Dogecoin blijft steunen” en de cryptomunt nog steeds koopt:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na de tweets schoot de waarde van Dogecoin omhoog, zo blijkt uit gegevens van CoinMarketCap, een website die de prijzen van cryptomunten bijhoudt.

Volledig scherm De waarde van Dogecoin schoot omhoog na de tweets van Elon Musk. © CoinMarketCap

Een investeerder die geld verloren heeft aan dogecoin diende donderdag nog een klacht tegen Elon Musk in. Hij eist 258 miljard dollar (ruim 244 miljard euro) van de miljardair omdat die volgens hem de prijs, de kapitalisatie en de handelsvolumes van dogecoin heeft opgeblazen door er reclame voor te maken.

Shiba Inu

De dogecoin werd in 2013 opgericht als een ironisch antwoord op de cryptomunten die in navolging van de bitcoin als paddenstoelen uit de grond schoten. Symbool van de dogecoin is een Shiba Inu, bekend van een populaire internetmeme.

HERBEKIJK deze video over de knotsgekke koersstijging van dogecoin: