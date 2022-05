Econoom Nouriel Roubini werkt aan inflatiebestendige cryptomunt

Nouriel Roubini, een professor economie die bekend is omdat hij de kredietcrisis van 2008 voorspelde, wil een cryptomunt in het leven roepen. Opmerkelijk, want de bekende econoom was altijd uitgesproken tegenstander van bitcoin of andere “shitcoins”. De hoge inflatie lijkt daar verandering in te brengen. Roubini werkt nu zelf aan een digitale munt.

Nouriel Roubini raakte wereldberoemd omdat hij er als een van de weinigen in slaagde de financiële crisis van 2008 te voorspellen. Hij geeft les aan de universiteit van New York en is onder de bijnaam ‘Dr. Doom’ wereldwijd bekend vanwege zijn pessimistische economische voorspellingen.

Zo was hij de voorbije jaren vaak ook erg negatief over cryptomunten. “Bitcoin heeft geen enkele intrinsieke waarde. Het is een speculatieve zeepbel. Bitcoins zijn net als alle andere ‘shitcoins’ helemaal niets waard”, verklaarde hij een jaar geleden. Ook eerder liet hij zich negatief uit over bitcoin, ethereum en blockchaintechnologie, die volgens hem “niet beter was dan een spreadsheet”.

Maar momenteel is Roubini ook niet enthousiast over de dollar. De hoge inflatie holt volgens de econoom de koopkracht van de dollar uit en de Amerikaanse centrale bank “drukt te veel geld” en doet dus volgens hem te weinig om de waarde van de dollar stabiel te houden. “De positie van de Amerikaanse dollar als reservemunt is hierdoor minder zeker”, zo legt Roubini zijn opmerkelijke bocht uit aan Bloomberg.

Inflatiebestendig

Daarom werkt hij met zijn beleggingsmaatschappij Atlas Capital Group aan een eigen token of digitale munt. “Het moet een instrument zijn dat waardevaster is dan de dollar”, aldus Roubini. Hij doelt daarmee op een inflatiebestendige token waarvan de waarde gekoppeld is aan een mix van beleggingen, waaronder goud, Amerikaanse staatsobligaties en vastgoed. Een variatie dus op een zogenaamde stablecoin, waarvan de waarde bijvoorbeeld gekoppeld is aan de dollar.

