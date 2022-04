Crypto in 1-2-3: zal je binnenkort met Bitcoins je woonlening afbetalen?

Crypto in 1-2-3: “Wat is een Bitcoin nu echt waard in vegelij­king met ‘echt’ geld?”

In aflevering zes van Crypto in 1-2-3 gaan Kim Londers en Peter Hoogland dieper in op het klassieke monetaire systeem en bekijken ze hoe dit verschilt van geld in de cryptowereld. Je leert onder meer hoe geld ontstaat en hoe het in het monetaire systeem terecht komt. Verder kom je alles te weten over toekomstige Europese crypto’s: wat zijn CBDC’s en waarom moeten we hier rekening mee houden in de toekomst? En wat is de intrinsieke waarde van geld, valuta en de bitcoin?

