Bitcoin weer ruim boven 20.000 dollar na dieptepunt dit weekend

De Beurs van Charlotte en Cédric Waarom belegt Cédric in een klompje goud? En hoe komt het dat Bitcoin nog niet het digitale goud is? € 8.508 - € 8.959

In De Beurs van Charlotte en Cédric hebben onze jonge beleggers er enkele woelige beursweken opzitten. Beide portefeuilles (van initieel 10.000 euro) zakten onder de 9.000 euro. Vooral hun cryptomunten maken een diepe duik. Hoe zullen ze hiernaar handelen? En waarom ziet Cédric zijn klompje goud als een verzekering voor zijn beleggingsportefeuille? “Als goede belegger is het absoluut geen schande om verlies te maken. De kunst is alleen om minder verlies te maken dan andere beleggers.”

20 juni