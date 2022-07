Bitcoin verliest vierde dag op rij aan waarde en zakt tot 19.200 euro

Wat zijn crypto orakels en waarom zijn ze zo belangrijk?

De wereld van de cryptowereld zit vol met vreemde termen. In deze negende aflevering van de HLN-podcast ‘Crypto in 1-2-3' proberen we het bitcoinkaf van het koren te scheiden. Kim Londers en Peter Hoogland geven je een antwoord op vragen zoals: waar staat defi voor? Wat is yield farming? Waar zet je stable coins voor in? En wat is een oracle en waarom is dit zo belangrijk?

11 mei