Bitcoin stijgt naar 21.000 dollar: dit jaar al meer dan 25 procent omhoog

De koers van bitcoin is in 2023 al met meer dan 25 procent gestegen. De waarde van bitcoin is zaterdag voor het eerst in ruim twee maanden weer boven de 21.000 dollar gekomen. Ook de waarde van andere crypto’s, zoals ethereum of dogecoin, gaat in stijgende lijn.

Er is optimisme onder cryptohandelaren dat de munteenheid de bodem van zijn neergang heeft bereikt. Ook het feit dat de inflatie over haar piek heen is zorgt voor optimisme in de cryptowereld, net als op de beurzen. Als de rente minder hard doorstijgt blijft er meer geld beschikbaar op financiële markten. Als de rente hoog is, verdwijnt er namelijk het nodige geld naar bankrekeningen waar dat risicoloos rendeert. Maar ook zijn leningen voor ondernemingen duurder, wat de investeringen in allerlei zaken en dus ook cryptomunten drukt.

Bitcoin werd zaterdag tot 7,5 procent meer waard op ruim 21.000 dollar voordat er weer wat terrein werd prijsgegeven. Ook andere digitale valuta als ether stegen sterk. De totale waarde van alle cryptomunten kwam boven de 1 biljoen, of duizend miljard, dollar uit. Ook dat was sinds begin november niet meer gebeurd.

Voorspellingen

Vorig jaar was een ramp voor beleggers in cryptomunten. In 2022 zakte de koers van bitcoin met meer dan 60 procent. De waarde van de cryptomarkt stuikte in elkaar en er was het bankroet van het handelsplatform FTX. Over hoe de koers van bitcoin dit jaar zal evolueren, verschillen de verwachtingen. Sommige experten verwachten in 2023 een wilde rit omhoog, tot een koers van 250.000 dollar. Anderen zien de toekomst minder rooskleurig en denken dat de bodem nog niet is bereikt.

Eerder deze week bleek uit de beleggingsbarometer van ING nog dat jonge Belgen in cryptomunten blijven geloven. Liefst 40 procent van de beleggers jonger dan 35 jaar zou overwegen om in de eerste jaarhelft cryptomunten (bij) te kopen. Zo’n 41 procent van deze groep heeft al cryptomunten in zijn portefeuille.

Bij de oudere generaties is dat vertrouwen een pak minder: slechts 8 procent gelooft dat het een interessante belegging is in 2023. Zo’n 39 procent van de beleggers denkt dat Bitcoin binnen tien jaar nog zal bestaan; 33 procent denkt van niet.

Waarschuwing

Verschillende instanties zoals de Nationale Bank, beurswaakhond FSMA en bankenfederatie Febelfin waarschuwden eerder al voor de valkuilen van het snelle cryptogeld. Volgens Febelfin, op basis van een studie midden vorig jaar, bezitten veel jongeren te weinig kennis over beleggen. De federatie richtte daarom de website mijngeldenik.be op.

Globaal lijkt het beleggersvertrouwen iets te verbeteren, voor de tweede maand op rij, stelt ING nog vast. Vastgoed wordt door bijna een derde van de ondervraagden beschouwd als de meest interessante belegging in 2023.

