Bitcoin half jaar betaalmiddel in El Salvador, maar bijna niemand gebruikt het

Wat is een bitcoin en kan het de wereld veranderen? Luister naar de nieuwe podcas­treeks Crypto in 1-2-3

Bitcoins, blockchains, cryptovaluta... Je hebt ongetwijfeld deze termen al gehoord maar je hebt vooral het gevoel dat je de crypto-boot gemist hebt? Dan is Crypto in 1-2-3 de podcast voor jou. In tien afleveringen loodsen Peter Hoogland en Kim Londers je stapsgewijs door de wereld van crypto. Wat is crypto en vanwaar komt de bitcoin? Wat zijn de mythes en misvattingen rond crypto? En hoe begin je er eigenlijk aan en is dat wel een goed idee? Je krijgt alle antwoorden in deze nieuwe HLN-podcast zodat je helemaal up to date bent. Beluister hier de eerste aflevering.

9 maart