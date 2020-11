Zoveel kost thuiswerk je meer aan verwarmingskosten

EnergieTijdens de eerste lockdown bleven de verwarmingskosten dankzij de vele zonuren beperkt. In de late herfst en winter toont de zon zich echter van haar minder gulle zijde. Dat vertaalt zich in een hogere verwarmingsfactuur, zeker als u ook constant thuiswerkt. Recent Nederlands onderzoek raamt die extra kosten zelfs op 9,3%. Mijnenergie.be legt uit wat u moet weten.

Bij de werknemers wiens job het toelaat, is thuiswerk momenteel verplicht. Het heeft er alle schijn van dat telewerk ook komende wintermaanden nog de norm blijft. Dat brengt uiteraard een hogere verwarmingsbehoefte met zich mee. De verbruikspieken bevinden zich traditioneel ’s morgens, voor we het huis verlaten en aan het einde van de dag. Waar er overdag doorgaans niemand in huis vertoeft, zorgen we nu de hele dag door voor een behaaglijke temperatuur aan het thuisbureau. De Nederlandse energievergelijkingssite Independer nam de gegevens van netbeheerder Liander onder de loep voor een inschatting van de extra kosten tijdens een ‘thuiswerkwinter’.

De analyse baseert zich op gezinnen die hun woning met gas verwarmen. Ze vergelijkt het gasverbruik van werknemers die vijf dagen per week thuis werken, met dat van collega’s die buitenshuis werken. Uit die informatie blijkt dat thuiswerkers tussen 1 oktober en 1 april gemiddeld 9,3 procent meer uitgeven aan gas.

Extra kost thuiswerk

We gingen na wat dat in concrete cijfers betekent. De boordtabellen van energieregulator CREG leren ons dat de gemiddelde aardgasprijs in Vlaanderen in september 748,83 euro per jaar bedroeg. De extra kosten tussen oktober en april lopen dus op tot 69,64 euro.

Dat bedrag verschilt wel sterk afhankelijk van uw energieleverancier. Op dit moment kost het goedkoopste jaarcontract voor een gezin uit Antwerpen met een gemiddeld gasverbruik (23.260 kWh) 632,23 euro. Bij de duurste aanbieder betaalt u meer dan het dubbele: 1282,00 euro.

De verwarmingskosten bij telewerk bevinden zich dus in een prijsvork tussen 58,79 euro en 119,23 euro. Wie via een vergelijkingssite de energiemarkt actief benadert, bespaart dus ook stevig bij thuiswerk. Niet onbelangrijk: de gasprijzen bevinden zich op een lager peil dan normaal rond deze tijd van het jaar het geval is. Wie nog van die gunstige prijzen wil genieten, schiet best snel in actie!

Weinig werkgevers compenseren

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Die vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks 129,48 euro. De werkgever betaalt daarnaast mogelijk nog telkens maximaal 20 euro voor een privé internetaansluiting en -abonnement en het gebruik van de privécomputer.

Uit cijfers van hr-dienstverlener Securex blijkt echter dat tussen maart en september van dit jaar amper 1,6% van de Belgische werkgevers één of meerdere keren een thuiswerkvergoeding betaalde aan hun werknemers. Gemiddeld bedroeg die thuiswerkvergoeding 76 euro per maand. Tijd om even aan te kloppen bij de baas?

