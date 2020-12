Zo houdt u uw huis warm zonder een torenhoge energiefactuur te moeten betalen

400% meer aardgasverbruik

Hoe sterk het energieverbruik in de winter stijgt, hangt uiteraard af van externe factoren als de temperatuur en zonneschijn, naast individuele aspecten als uw verwarmingssysteem, de isolatiewaarde van uw woning en levensgewoontes. Verwarmingsspecialist Viessmann schat dat het aardgasverbruik in de winter gemiddeld vierhonderd procent hoger ligt dan tijdens de zomer, terwijl het elektriciteitsverbruik met vijfentwintig procent stijgt.

Toch leidt u die verschillen niet af uit uw maandelijkse voorschotfactuur of de geafficheerde tarieven. De energieleveranciers hanteren een vast bedrag, dat de seizoenschommelingen incalculeert. In de zomer betaalt u dus meer dan u feitelijk verbruikt, terwijl in de winter het omgekeerde geldt. Wie het hele jaar door minder verbruikt, merkt dat wel op zijn eindfactuur. Vooral in de winter maakt u doorgaans echt het verschil.

Praktische tips voor lager energieverbruik

Aangezien de grootste schommelingen tussen zomer en winter zich op het vlak van verwarming situeren, bevindt zich daar ook de grootste besparingspost. Die kosten aanpakken lukt op zowel ingrijpende manieren als via huis-tuin-en-keukentips. Energiezuinige renovaties gaan gepaard met een stevig prijskaartje, maar bieden ook het grootste effect op uw energiefactuur. Daartoe behoren onder meer dakisolatie, hoogrendementsbeglazing of de installatie van een energiezuinig verwarmingssysteem. Daarnaast hebben ook minder kostengevoelige ingrepen een gunstig effect op uw energieverbruik. We zetten er hierbij enkele op een rijtje:

• Regel de temperatuur per kamer

Slimme thermostaten maken het mogelijk om de temperatuur per ruimte nauwkeurig af te stemmen. Bij telewerk is het bijvoorbeeld niet aangewezen om elke kamer te verwarmen, wanneer u in uw thuisbureau aan de slag bent.

• Constante temperatuur bij vloerverwarming

Vloerverwarming reageert trager in vergelijking met andere verwarmingsvormen. U stelt het systeem bijvoorbeeld best zo in dat het ’s nachts maar drie graden afkoelt, waardoor u ’s morgens geen extra verwarmingsbron hoeft in te zetten.

• Loop niet op blote voeten rond

Als u voortdurend blootvoets op een kille vloer stapt, dan zal u snel koud krijgen. Draag dus liever dikke sokken of kies voor knusse winterpantoffels.

• Ga voor gezelligheid

Uw partner nestelt zich graag onder een warm dekentje? Ga er dan ’s avonds gezellig bijzitten om samen te bingewatchen bij een kopje thee of chocolademelk. De thermostaat mag dan al snel enkele graden lager.

• Kijk uit met het katten- of hondenluik

Een katten- of hondenluik geeft uw viervoeter de vrijheid om het huis in- en uit te lopen, maar zorgt daarbij wel voor enige tochtvorming. Tegenwoordig zijn er geïsoleerde en tochtvrije uitvoeringen op de markt die de temperatuurschommelingen beperken.

• Verlucht, maar met mate

U hoeft uw kamer niet de hele dag door te verluchten om frisse lucht naar binnen te halen. 15 à 30 minuten volstaat om gezonde lucht binnen te laten, zonder dat u de temperatuur daarbij te drastisch naar beneden haalt.

Warmste licht

Naast verwarming gaat veel van ons energieverbruik naar verlichting. Een manier om het verbruik ervan te verminderen, is om eenvoudigweg oude lampen te vervangen door ledverlichting. Al geven kaarsjes zeker in coronatijden ook figuurlijk het warmste licht. Vergeet ook niet om het licht uit te schakelen wanneer u een kamer verlaat. Om uw stroomverbruik tijdens thuiswerken zo veel mogelijk te beperken, is het ook raadzaam om de laptop uit te schakelen en de lader uit het stopcontact te halen bij het afsluiten van de werkdag.

Energieregulator CREG gaf onlangs aan dat één miljoen Belgische huishoudens meer dan 500 euro kunnen besparen op hun gas- en elektriciteitsfactuur. Het geschatte besparingspotentieel? Tot 340 euro voor elektriciteit en tot 864 euro voor gas. Ga dus zeker ook na er voor uw gezin een aanzienlijk prijsvoordeel voor het grijpen ligt.

