Zijn de populairste beleggingsfondsen al hersteld na corona?

SparenDe aandelenmarkten maakten door de coronacrisis een buitengewoon jaar mee. De verschillende lockdowns, versoepelingen en de vaccinberichtgeving droegen bij tot een grote volatiliteit. Maar wat is de impact daarvan op de beleggingsfondsen? Spaargids.be ging na of de beste fondsen van de voorbije jaren ook in coronatijden het hoofd boven water houden.

Wie over een spaarbuffer beschikt krijgt van zijn bank haast onvermijdelijk de vraag of hij al aan beleggingsfondsen gedacht heeft. Door te beleggen in een aandelenfonds beperkt u zich niet tot aandelen van één bedrijf, maar spreidt u uw centen over investeringen in verschillende ondernemingen.

Belgische aandelen

Morningstar bekroont jaarlijks de beleggingsfondsen die de voorbije vijf jaar het hoogste rendement hebben gehaald in hun categorie, in verhouding tot het risico dat ze nemen. Axa B Fund Equity Belgium was vorig jaar voor de vijfde keer op rij finalist in de categorie ‘Aandelen België’. Het fonds belegt in een gediversifieerde portefeuille van Belgische aandelen en tekende in 2019 een rendement op van liefst 31%. Op 9 december 2020 kleurde het Axa-fonds in vergelijking met het begin van het jaar rood: -2,2%. Ondanks dat negatieve cijfer presteerde het fonds beter dan de Belgische aandelenkorf BEL-20 (-6,15%) en toonde het een duidelijk herstel nadat het tussen begin februari en maart een derde naar beneden tuimelde.

Europese aandelen

MFS Meridian Funds-European Research Fund belegt niet enkel in grote Europese bedrijven, maar voorziet ook een ruime dekking door kleine en middelgrote ondernemingen. Het fonds klokte 2019 af met een plus van bijna 30%. Dit jaar stond de koers op 9 december op verlies (-2,8%), waardoor het fonds minder sterk scoort dan de MSCI Europe Index (+1,15%) die de fondsenbeheerder probeert te overtreffen. Opvallend zijn hier opnieuw de grote koerssprongen: van een terugval van meer dan 32% eind februari tot een heropleving van ruim 17% afgelopen lente.

Wereldwijde aandelen

BNY Mellon Global Equity Income focust op mondiale bedrijven met duurzame, terugkerende inkomsten. Het fonds bood tussen 2014 en 2019 een jaarlijks gemiddeld rendement van bijna 10%, met een uitschieter van 27% in 2019. Dit jaar ziet het er voor de belegger minder rooskleurig uit, met op 9 december een voorlopig negatief jaarrendement van -5,5%. Het fonds scoort daarmee slechter dan zijn referentie-index, die -2,25% noteert. Het corona-effect manifesteerde zich opnieuw nadrukkelijk, met een daling van ruim 30% bij het begin van de crisis. Het fonds veerde slechts gestaag op en bevond zich begin juni nog altijd 16% onder zijn niveau van begin februari. De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de berichtgeving rond de covidvaccins trokken de koers in november wel weer 10% hoger.

Conclusie

Ook fondsen die in het verleden sterk presteerden zijn niet noodzakelijk bestand tegen economische grillen of ongunstige ontwikkelingen op gezondheids- en maatschappelijk vlak. Het mooie herstel dat de meeste fondsen na de coronacrash vertonen, illustreert wel dat paniek vaak een slechte raadgever is en het niet altijd loont om bij een terugval meteen naar de uitgang te lopen.

