Zichtrekening vergeten? Pas op: uw geld vloeit misschien weg naar de overheid

SparenVeel mensen realiseren het zich niet: als u per ongeluk het bestaan van een zichtrekening vergeet of die te lang uit het oog verliest, dreigt u het geld op de betreffende rekening te verliezen. Het gaat dan richting overheid. Hoe vermijdt u dat?

Bent u vergeten dat u een zicht- of spaarrekening bij een bepaalde bank hebt staan? Of hebt u zonder het goed te beseffen een rekening geërfd? Die rekening wordt ‘slapend’ als u gedurende vijf jaar geen verrichtingen uitvoerde en geen contact had met uw bank. Als u niet oplet, vloeit het geld op die rekeningen naar de overheid. Wanneer banken slapende rekeningen hebben – en dat controleren ze continu – moeten ze proberen om de titularis van die rekeningen te contacteren.

Eerst sturen ze een brief naar het laatst gekende adres. Als dat niets oplevert, mag de bank het Rijksregister en de Kruispuntbank raadplegen en een aangetekende brief verzenden naar het adres dat daar geregistreerd staat. Komt er dan nog geen reactie, dan is de bank verplicht om het geld van de slapende rekening te bezorgen aan de Federale Overheidsdienst Financiën.

Minder dan 60 euro

Banken zijn weliswaar niet verplicht om actief op zoek te gaan naar de titularis van een slapende rekening als er minder dan 60 euro op de rekening staat. Dat geld wordt gewoon onmiddellijk doorgestort naar de overheid. Die tegoeden kan u als titularis van een slapende rekening daarna niet meer recupereren.

Banken moeten ook geen opzoekingswerk verrichten als de kosten daarvoor hoger liggen dan 10 procent van het bedrag op de slapende rekening. Slapende rekeningen met een tegoed hoger dan 60 euro worden door de overheid gedurende 30 jaar bijgehouden. Duikt er gedurende die periode geen titularis op, dan vloeit het geld uiteindelijk definitief naar de overheid.

Hoe ontdekt u nu of er ergens een slapende rekening op uw naam staat?

U kan dat gelukkig gewoon zelf controleren via MyMinfin. Om daarop in te loggen, moet u uw identiteitskaart bij de hand hebben en de kaartlezer of het token dat u gebruikt voor Tax-on-web. U kan ook een schriftelijk aanvraagformulier invullen. Dat laatste is sowieso nodig wanneer u een slapende rekening wil opzoeken die niet op uw eigen naam staat. De regeling geldt niet alleen voor spaar- en zichtrekeningen, maar ook voor effectenrekeningen, kluizen of levensverzekeringen.

Goedkope zichtrekening

Zelfs als u geen rekeningen uit het oog verliest, dan kan u nog onverhoeds geld verliezen aan uw zichtrekeningen. De inkomsten die banken momenteel mislopen door de lage rentes worden steeds vaker gecompenseerd met allerlei tariefverhogingen, en die gelden ook voor zichtrekeningen. Daardoor lopen de tarieven voor zichtrekeningen sterk uiteen.

Voor wie veel online bankiert kunnen de kosten oplopen tot jaarlijks 120 euro, terwijl de goedkoopste zichtrekeningen helemaal gratis zijn of soms zelfs een vergoeding uitkeren voor het gebruik van de rekening. Als u wil weten wat voor u de goedkoopste zichtrekening is, bekijkt u best eerst even de wijze waarop u bankiert, want dat zal invloed hebben.

