Zeventig jaar oude caravan brengt recordbedrag op

Tv-zen­ders en operatoren slaan de handen in elkaar: reclame doorspoe­len binnenkort niet altijd meer mogelijk

10 augustus Binnenkort zal het niet meer mogelijk zijn om alle reclame door te spoelen op tv. Telenet gaat als eerste operator in op de vraag van de Belgische zendergroepen om een aangepast, uniform model voor tv-reclame in te voeren. Vanaf eind september krijgen kijkers bij opnames van VTM-programma’s (DPG Media) en PLAY-programma’s (SBS) eerst één minuut niet-doorspoelbare reclame te zien. Ook de andere operatoren staan achter de filosofie van dit uniforme model en voeren “constructieve gesprekken met de zendergroepen over de timing van de implementatie”, melden DPG Media, SBS en Telenet in een persbericht.