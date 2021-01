Zelfde verbruik, hogere energiefactuur: hoe is dat mogelijk?

Een Vlaams gezin met een doorsnee verbruik dat in november een nieuw energiecontract afsloot, betaalt gemiddeld 914,67 euro stroomkosten per jaar. Voor aardgas moet datzelfde huishouden 934,90 euro ophoesten. Toch is de kans groot dat u een pak meer of minder betaalt dan dat gemiddelde. Ook als u uw energiefactuur eens naast die van uw buurman of uw ouders zou gaan leggen, zal u zien dat een gelijkaardig verbruik toch verschillen in prijs kan opleveren.

Eerst en vooral: het jaartarief dat energieleveranciers afficheren, is altijd een indicatief cijfer. Uiteindelijk bepaalt uw verbruik wel degelijk in grote mate hoeveel uw eindafrekening exact bedraagt. Grote prijsverschillen hebben dan bijvoorbeeld te maken met de energiezuinigheid van de woning: als uw buurman in een veel beter geïsoleerd appartement woont, zal hij ook met een gelijkaardig verbruik minder dan u betalen.

Verschillende nettarieven

Daarnaast vallen de meerkosten toe te schrijven aan andere, minder voor de hand liggende factoren. Uw woonplaats geldt bijvoorbeeld als een doorslaggevend element.

Vlaanderen en Wallonië zijn opgedeeld in verschillende netgebieden, waarbij telkens een andere netbeheerder verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de veiligheid van de werking van het elektriciteits- en gasnet. Die netbeheerders hanteren afzonderlijke tarieven, onder meer op basis van de complexiteit van het stroom- en gasnet van uw regio.

Woont u in Kortrijk en uw ouders in het Antwerpse, dan betaalt u ruim 150 euro extra, ook als is uw verbruik hetzelfde. Daar is helaas weinig aan te doen, maar het misschien ook niet waard om voor te verhuizen.

Wie naar een ander gewest uitweek en energie opwekt met zonnepanelen, krijgt ook te maken met een andere regeling rond het prosumententarief. Dat zorgt opnieuw voor verschillen van enkele tientallen, tot zelfs meer dan honderd euro.

Type contract

Gelukkig hebt u een elementair aspect nog zelf in de hand. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten wees onlangs nog op de grote prijsverschillen op de energiemarkt. Ze baseerde zich daarvoor op het jaarverslag van energieregulator CREG. Daaruit blijkt namelijk dat 900.000 Belgische gezinnen minstens 500 euro te veel betalen voor hun elektriciteit en aardgas! Dat u meer betaalt dan uw buurman of uw ouders, is dus mogelijk te wijten aan uw keuze van energieleverancier en/of het type contract.

Om het verschil te duiden: het prijsverschil tussen het goedkoopste en duurste aanbod voor elektriciteit bedroeg op 21 december 2020 bij een gemiddeld verbruik en een vaste prijs bijna 300 euro. Voor aardgas zelfs meer dan 600 euro. Hebt u een ‘slapend’ contract (een contract dat energieleveranciers ondertussen al niet meer actief promoten, red.), dan loopt de potentiële besparing zelfs nog hoger op. Daarnaast betekent ook de keuze voor een vast en variabel contract een wezenlijk verschil.

