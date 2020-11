Zelf (extra) pensioen opbouwen: is een pensioenspaarfonds beter dan een spaarverzekering?

U kan op diverse manieren voor uw pensioen sparen, maar de meest gangbare manieren zijn het pensioenspaarfonds bij de bank of de pensioenspaarverzekering bij de verzekeraar. Het laatste is ook gekend als de tak21-spaarverzekering.

De risico’s

Een pensioenspaarfonds is in essentie een beleggingsfonds: het belegt uw geld in aandelen en obligaties. De defensieve pensioenspaarfondsen zijn in principe minder risicovol: ze beleggen meer in obligaties dan in aandelen. De offensieve pensioenspaarfondsen trekken wel voluit de kaart van aandelen. Dat wil dus ook zeggen dat uw rendement afhangt van de evoluties op de financiële markten. Als het goed gaat op de beurs, zal uw pensioenkapitaal sneller aangroeien. De keerzijde: als de beurs crasht, kan (een deel van) uw kapitaal in rook opgaan.

Daartegenover staat de ‘veilige’ keuze van de pensioenspaarverzekering: u krijgt een gegarandeerde rente op de stortingen die u doet. Er kan mogelijk nog een winstdeelname bijkomen in functie van de prestaties van een onderliggende beleggingsportefeuille. Die winstdeelname is wel geen zekerheid, want uw verzekeraar kan die schrappen als de beurzen bijvoorbeeld slecht presteerden.

Rendement: 2 versus 6 procent

De voorbije 10 jaar schommelde het gemiddelde jaarlijkse rendement van de pensioenspaarfondsen tussen 3 à 6 procent. Meestal leveren de defensieve fondsen een lager rendement dan de meer offensieve fondsen die vooral in aandelen beleggen. Tussentijds kunnen de rendementen wel fors schommelen. Het voorbije - toegegeven: turbulente - jaar liepen de rendementen van de verschillende pensioenspaarfondsen bijvoorbeeld uiteen van min 6% tot plus 4%.

Bij de pensioenspaarverzekeringen zijn de rendementen minder eenduidig. Door de lage rente schroefden de verzekeraars hun gewaarborgde rente nu al fors terug. De hoogste gewaarborgde rentes liggen maar rond de 0,5 à 0,8%. Er zijn ook al veel pensioenspaarverzekeringen met lagere gewaarborgde rentes tot zelfs enkele formules met een gewaarborgde rente van 0%. In dat laatste geval is het rendement volledig afhankelijk van de winstdeelname.

Ter illustratie: het voorbij jaar lag het nettorendement van de pensioenspaarverzekeringen tussen 0,74% en 2,05%. Dat is zeker een pak meer dan het spaarboekje momenteel opbrengt, maar kan toch niet tippen aan het potentieel rendement van een pensioenspaarfonds.

Conclusie

De keuze voor een pensioenspaarverzekering is traditioneel de keuze voor zekerheid. Alleen betaalt u voor die zekerheid de dag van vandaag wel een redelijk hoge prijs. Door de lage rente bieden verzekeraar hele lage gewaarborgde rentes en daar zal niet snel verbetering in komen.

Als u dus nog een lange beleggingshorizon hebt - met andere woorden, niet in de laatste eindspurt richting uw pensioen zit - dan hebt u in principe ook de ruimte om wat meer risico te nemen met een pensioenspaarfonds. Als de beurzen crashen – en dat doen ze vroeg of laat altijd weleens –, dan is er nog genoeg tijd om die verliezen weer goed te maken. Niet voor niets adviseren financiële experts vaak om éérst te kiezen voor een offensief pensioenspaarfonds, om dan in de laatste jaren voor het pensioen over te stappen naar een defensief pensioenspaarfonds. Dat is een beproefde manier om zowel een relatief hoog rendement na te jagen, maar ook om te vermijden dat u vlak voor uw pensioen een deel van uw pensioenkapitaal zou verliezen.

