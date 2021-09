Zeer hoge prijzen voor peren verwacht door tegenvallende oogst

In Haspengouw is de peren- en appeloogst van start gegaan. Dat is twee weken later dan de voorbije jaren. Dit jaar verwachten de Limburgse fruittelers een hogere appeloogst en lagere perenoogst dan vorig jaar. Voor de peren worden zeer hoge prijzen verwacht.

In de plantages in en rond Sint-Truiden is het momenteel alle hens aan dek om alle peren en appels van de bomen te krijgen. “Na een flinke winterprik in april, een somber voorjaar en een kletsnatte zomer is nu de eindmeet in zicht voor onze hardfruittelers na een jaar lang hard werken”, zegt gedeputeerde Inge Moors (CD&V).

“Er mag dan wel geen sprake zijn van schade door zonnebrand zoals vorig seizoen, toch zullen de seizoensomstandigheden ook dit jaar hun impact hebben op het uiteindelijke productieniveau.” Het weer van de voorbije en de komende weken heeft zeker nog zijn invloed.

Drie procent van het Vlaamse landebouwareaal wordt ingenomen door fruitplantages en daarvan bevindt zestig procent zich in Haspengouw. In 2020 werd er voor 394 miljoen euro aan fruit verhandeld.

In Europa verwacht men voor 2021 een hogere appeloogst van 11,7 miljoen ton met een grotere diversificatie in rassen. De Belgische appels zijn goed voor 192 miljoen kilogram. In vergelijking met vorig jaar is de appeloogst dit jaar veertien procent beter.

Dure peren

Voor de peren is het een heel ander verhaal. Daar worden, over alle soorten heen, 295 miljoen kilogram peren verwacht. Dat is 25 procent minder dan vorig jaar. Daarmee volgt ons land ook meteen de Europese trend. De perenproductie in Europa is dit jaar immers met 1,6 miljoen ton historisch laag. De tegenvallende perenoogst in Italië, dat een groot deel van zijn oogst exporteert naar Duitsland, biedt kansen voor de Belgische perentelers. Op termijnmarkten zijn er nu al indicaties dat er zeer hoge prijzen zullen genoteerd worden als gevolg van de slechte oogstverwachting op de Europese markt.