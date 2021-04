WWF: duurzaam eten is noodzakelijk en hoeft niet meer te kosten

Onze mooie keukens worden eindelijk intensief gebruikt

16 mei We gaan minder naar de supermarkt. Normaal 2 à 3 keer per week. Nu nog 1 keer. Maar we kopen veel meer. Met een boodschappenlijstje voor de hele week in de hand, slepen we meer verse producten aan dan gewoonlijk. En dan trekken we onze keukens in. Schaarste is er niet. De wereldwijde voedselhandel houdt stand. Al schuilen daar toch enkele addertjes onder het gras.