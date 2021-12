Wordt Mega volgende energieleverancier in problemen? “Geen acuut gevaar” en “situatie niet te vergelijken”

370.000 klanten

De Waalse energieleverancier Mega startte in 2013 en veroverde zeker de laatste jaren een significant marktaandeel, met op dit moment zo’n 370.000 klanten in ons land. De laatste maanden werd het vaak in eenzelfde adem genoemd als VEL, omdat er over allebei bij Test-Aankoop en de Ombudsdienst voor Energie veel klachten binnenkwamen over eenzijdig verhoogde voorschotten. “Maar daar stopt de gelijkenis”, benadrukt Mega nu zelf. “Wij beschikken over een stabiele cashflow en zijn goed ingedekt. Al onze vaste contracten worden gedekt door gelijklopende aankoopcontracten. Als de energieprijzen op de markten stijgen, heeft dat dus geen gevolgen voor onze cashflow. We zijn een rendabel bedrijf dat de laatste jaren ook miljoenen euro’s winst maakt. Bovendien hebben we het consumentenakkoord in de sector ondertekend en respecteren we dat ook.”