Woningbrand voorkomen: hoe zit het met jouw kennis over brandveiligheid?

Het schrikbeeld van je huis dat in vlammen opgaat is hopelijk niet iets dat dagelijks door je hoofd spookt. Toch is het belangrijk af en toe wél stil te staan bij deze mogelijkheid. De brandweer dient immers niet enkel om katten uit bomen te redden, maar blust in ons land alleen al zo’n 10.000 branden per jaar. Met de juiste kennis en voorzorgen voorkom je dat ze moeten oprukken richting jouw adres.

Jaarlijks vallen er helaas nog steeds heel wat slachtoffers van woningbranden te betreuren. “Je bewust zijn van de oorzaken van brand en gepast kunnen handelen is de eerste belangrijke stap”, vertelt Frans Coppens van de Brandpreventiewinkel. “Kennis van brandveiligheid zou er bij ons allemaal ingebakken moeten zitten. Weet jij bijvoorbeeld waar de gaskraan zich bevindt? Hoe reageer je best als er opeens een vlam in de pan schiet? Weten je andere gezinsleden ook in elke situatie wat te doen?”

Goede gewoontes

Vaak schuilt het gevaar in kleine dingen. Smeulende peuken veroorzaken bijvoorbeeld veel woningbranden.

* Rook niet in bed.

* Doof sigaretten altijd goed uit in een asbak.

Daarnaast zijn ook kortsluitingen en oververhitte batterijen een groot gevaar.

* Laad je telefoon niet op als je slaapt.

* Schakel elektrische toestellen volledig uit als je ze niet gebruikt.

* Overbelast je netwerk niet door te veel toestellen in een verdeelstekker te pluggen of er tweede of derde stekkerdozen aan te hangen.

“Controleer of elektrische apparaten zo zijn aangesloten dat er geen brand kan ontstaan”, raadt Frans Coppens aan. “Denk ook aan de ventilatie. Toestellen die warmte afgeven, zoals je tv of laptop, moeten eigenlijk kunnen afkoelen.”

Branden kunnen verder ontstaan door slecht onderhoud. Wanneer er zich bijvoorbeeld stof ophoopt in je droogkast of vaatwasser kan dit kortsluiting en brand veroorzaken. Mijd daarom oude toestellen en maak filters geregeld proper. “Vergeet zeker niet de filter van de afzuigkap”, waarschuwt Frans Coppens. “Daar kan zich vet ophopen. Als dat vuur vat, ontstaat er een heel gevaarlijke situatie.”

Algemeen moet je vooral verstandig omspringen met vuur.

* Ga niet slapen als de haard nog smeult, de kerstlampjes aan zijn of er ergens nog een kaars brandt.

* Wees altijd extra waakzaam als je eten rechtstreeks boven een open vuur bereidt, zoals een vuurmand in de tuin. Idem wat betreft gourmet- of fonduetoestellen.

* Het gedrag van kinderen heb je niet altijd onder controle. Zorg dat ze niet aan aanstekers en lucifers kunnen. Leer hen ook tijdig de gevaren van vuur.

Het juiste gerief

Natuurlijk kan je niet constant alert zijn. Misschien val je in slaap terwijl er nog iets in de oven bakt, vergeet je toch een kaars te doven of wie weet slaat de bliksem wel in. Om die reden is het ook belangrijk dat je de juiste producten in huis hebt.

Een rookmelder is sinds dit jaar verplicht in elke woning. De brandpreventiespecialist pleit er trouwens voor om niet te zuinig te zijn met rookmelders. “Naast een rookmelder meteen achter de voordeur, op de overloop aan de slaapkamers en op zolder, raad ik sterk aan om er één te voorzien in elke slaapkamer en om een hittemelder te plaatsen in de keuken. Onderhoud je rookmelders ook goed. Vervang de batterijen direct als de rookmelder begint te piepen dat ze plat zijn. Zorg ervoor dat er geen stof kan ophopen door er maandelijks eens met de stofzuiger over te gaan. En druk regelmatig eens op de testknop. Vul dat aan met een CO-melder bij de cv-ketel en andere brandhaarden zoals de kachel.”

“Verder is een ABF-blusser een basisvereiste in de keuken. Deze vetblusser is een upgrade van de schuimblusser. Gebruik een brandblusser enkel bij beginnende branden. Is de brand groter, dan is het geen goed idee hem zelf te bestrijden maar dien je onmiddellijk te vluchten.”

Brandoefening

Dit brengt ons bij een laatste belangrijk punt: de vluchtroute. “Denk niet dat een woningbrand jou niet zal overkomen”, drukt Frans Coppens ons op het hart. “Voorzie een vluchtroute en zorg ervoor dat die vrij blijft. Mensen durven al snel schoenen of andere spullen op de trap zetten, maar in geval van brand telt elke seconde. Bedenk dat de zichtbaarheid minimaal is wanneer je huis vol rook hangt. Gerief dat in de weg ligt kan levensgevaarlijk zijn. Denk daarnaast ook na over een vaste plek voor de sleutel, waar iedereen gemakkelijk aan kan. Je neemt zulke zaken beter van tevoren even door met je huisgenoten dan pas wanneer het te laat is.”

