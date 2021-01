Wintersolden met vertraging en onzekerheid van start

Brugge Eerste koopzondag van het jaar in Brugge verloopt rustig: “Volgend weekend misschien drukker door solden”

3 januari Op de eerste koopzondag van het jaar is het bijzonder kalm in de Brugse winkelstraten in vergelijking met andere jaren. Veel mensen wachten wellicht de start van de solden af, die door het coronavirus naar maandag verplaatst werd. “Volgend weekend wordt het daardoor mogelijk drukker”, denkt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Intussen mag één segment van de modesector niet klagen over het voorbije jaar: de lingeriezaken.