Winkelkar wordt in januari nog duurder: in deze supermarkten zullen prijzen het hardst stijgen

Dat supermarkten de prijzen zouden verhogen, stond in de sterren geschreven. Traditioneel worden prijzen aangepast in januari, daarover liepen de voorbije maanden onderhandelingen. Dat de prijzen nu veel meer dan gemiddeld stijgen, komt door de coronacrisis, de energiecrisis, de grondstoffenschaarste en de stijgende transportkosten. Bij Delhaize betaal je in één keer 7,4% meer voor suikerwafels en 10,5% meer voor volle melk. Bij Carrefour is een zak paprikachips 7,4% duurder geworden en spaghetti steeg zelfs 30% in prijs. Daltix volgt elke dag online de prijsevolutie van producten in supermark en en constateerde dat in januari de prijzen in Carrefour Hypermarkt al met 4,4% waren gestegen en in Delhaize met 3,1%. Bij Albert Heijn (+1,2%) en Colruyt (+0,4%) blijft de stijging nog beperkt.