Welke banken hadden dit jaar de meest tevreden klanten?

SparenKBC stootte AXA van de nummer 1-positie en mag zich de ‘Bank van het jaar 2020' noemen. Dat blijkt uit een bevraging bij meer dan 55.000 consumenten door Spaargids.be en onderzoeksbureau iVox*. Op de tweede plaats volgt AXA, op de derde Argenta. In een jaar waarin de dienstverlening noodgedwongen vooral online moest gebeuren, kon KBC mede dankzij haar populaire app en online platform domineren in maar liefst drie categorieën.

Beste bank algemeen

1. KBC

2. AXA

3. Argenta

De 3 banken met de hoogste tevredenheid bij hun klanten zijn dezelfde als in 2019, alleen is de volgorde veranderd. KBC was vorig jaar derde en springt nu over AXA en Argenta.

KBC scoort in alle bevraagde leeftijdscategorieën (tot 35 jaar, 35-55 jaar, +55 jaar). Zowel mannen als vrouwen geven de hoogste scores aan de bank, al valt op dat de voorsprong op de concurrentie bij vrouwen meer uitgesproken is dan bij mannen.

De stevige opmars van KBC - van 6,9/10 in 2019 naar 8/10 in 2020 - is sowieso opmerkelijk. De bank duikelde ook pas vorig jaar voor het eerst onze top drie binnen. Toen had ze haar podiumplaats vooral te danken aan de grote tevredenheid over haar online platform. Het is duidelijk dat ze dat in 2020 verder in haar voordeel wist om te zetten.

Beste kantoornetwerk

1. AXA

2. KBC

3. Argenta

Klanten konden hun plaatselijke bankkantoor op diverse criteria beoordelen. Is het gemakkelijk om een afspraak te maken? Heeft het personeel voldoende ervaring en kennis? Verloopt de communicatie vlot? Hoe zijn de openingstijden? Natuurlijk speelden de coronamaatregelen dit jaar ook een belangrijke rol. Net als voorgaande jaren scoort AXA hier het beste bij de drie leeftijdscategorieën. De klanten van AXA kennen hun instelling een score van 8,2 op 10 toe.

Beste online platform

1. KBC

2. AXA

3. Bolero

Met stip de belangrijkste categorie van het jaar: wat vinden klanten van online banking-mogelijkheden van hun vertrouwde bank? Klanten van KBC zijn het meest tevreden over het online platform van hun bank. Globaal krijgt de instelling er een score van 8,5 op 10 voor. Bij de groep tot 35 jaar haalt ze zelfs 8,8 op 10, en bij de deelgroep tussen 18 en 24 is het 8,9 op 10.

Het is het melden waard dat KBC ook een hele hoop niet-bancaire diensten op haar app aanbiedt. Met ‘Goal Alert’ kan u er bijvoorbeeld goals en hoogtepunten uit de voetbalcompetitie bekijken. Alleen bij de Franstaligen kan KBC nog niet volledig overtuigen. Kijken we enkel naar die groep, dan scoort AXA het best, voor Argenta, en komt KBC pas op de derde plaats.

Beste beleggingsbank

1. BinckBank

2. Bolero

3. AXA, KBC en MeDirect

AXA krijgt zowel bij de -35-jarigen als bij de 35-55-jarigen de hoogste scores als beleggingsbank, maar niét bij de 55-plussers. Daardoor zakt ze zodanig in de puntenrangschikking dat ze in de algemene volgorde BinckBank en Bolero moet laten voorgaan. BinckBanck werd trouwens ook in 2019 al bekroond als beste beleggingsbank. Binckbank scoort nu gemiddeld 7,9/10, Bolero 7,8/10 en het trio AXA, KBC en MeDirect 7,5/10.

Meest innovatieve bank

1. KBC

2. AXA

3. Argenta

Om aan te duiden welke bank het meest mee is met haar tijd, keken we naar meerdere factoren. Zo speelde de wijze waarop het kantorennetwerk omging met de coronamaatregelen een rol. Bij de online platformen werden de extra diensten bekeken, net als de mogelijkheden om administratie digitaal af te handelen. Bij de beleggersaanpak werd gevraagd naar een score voor gepersonaliseerd beleggingsadvies, al dan niet fysiek of digitaal.

De top drie is dezelfde als die van vorig jaar, maar KBC domineert hier wel niet over de hele lijn. Zo doet AXA het beter bij 55-plussers en opnieuw bij de Franstaligen. Globaal haalde KBC een score van 8/10. AXA kreeg 7,6/10. Argenta 7,2/10.

Beste spaarbank

1. MeDirect

2. Santander Consumer Bank

3. KBC

Dat de spaarboekjes weinig opbrengen, hoeven we u niet meer te vertellen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste en tweede plaats naar banken gaat die nog een iets hoger dan gemiddelde rentevergoeding geven op hun spaarformules.

MeDirect biedt op Maandsparen Max een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,65%. Bij Santander Consumer Bank is de Vision+ spaarrekening vandaag nog altijd goed voor een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,55%. Op de KBC-spaarrekening krijgt u ‘slechts’ de wettelijke minimumvergoeding van 0,11% (basisrente 0,01%, getrouwheidspremie 0,10%).

* De deelnemers konden tijdens de bevraging (die liep van 13 tot 30 november 2020) tevredenheidsscores geven aan de banken waar ze klant zijn, o.a. voor het kantorennetwerk, de online dienstverlening en de begeleiding bij beleggingen. De grootte van de bank speelde daarbij geen rol, enkel de tevredenheid van de klanten werd in rekening gebracht. Kleine instellingen konden dus net zo goed winnen als grote.

