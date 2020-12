Wat u nu nog kan doen om volgend jaar minder belastingen te betalen

Bitcoin was nog nooit zo veel waard. Is het slim om er nog in te beleggen? Onze beursex­pert legt uit

20 december De bekendste cryptomunt ter wereld, de bitcoin, heeft opnieuw een recordhoogte bereikt en er wordt voorspeld dat die waarde volgend jaar nog enorm zal stijgen. Maar is de bitcoin wel iets dat je in je portefeuille moet stoppen? Is het het risico waard om te gokken? En hoe beleg je ermee op een een veilige manier? Onze beursexpert Pascal Paepen legt uit. “De waarde van een bitcoin is wat een gek bereid is ervoor te betalen.”