Wat na je overlijden? “Veel mensen betalen wel jarenlang dure omniumverzekering voor hun auto, maar overwegen geen vergelijkbaar bedrag voor hun nabestaanden”

"Erfbelas­ting is niet aangepast aan maatschap­pe­lij­ke realiteit": tarieven kunnen oplopen tot 80%

16 september Wil je als single je erfenis nalaten aan je petekind? Als er geen familieband is, kan de belasting oplopen tot 80 procent. Daarvoor waarschuwt Michel Maus, fiscaal expert in ons geldpanel. Onze maatschappij verandert in ijltempo en dat geldt ook voor manier waarop mensen relaties met elkaar aangaan. Steeds minder mensen gaan trouwen en steeds meer mensen scheiden, wonen ongehuwd samen of zijn single. Onze maatschappij verandert, maar ons rechtsstelsel doet dat niet, of althans niet in hetzelfde tempo en dat heeft zo zijn gevolgen voor de belasting die je betaalt op erfenissen.