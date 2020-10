Wat levert een appartement (om te verhuren) meer op dan een spaarboekje?

De vastgoedmakelaars hebben er hele drukke zomermaanden opzitten. Volgens de Notarisbarometer zelfs de drukste sinds 2007. Zo lag aantal vastgoedtransacties in augustus 2020 zo'n 13 procent hoger dan in 2019. Door de lockdown moesten veel mensen hun vastgoedplannen even on hold zetten en die schade wordt nu ingehaald. De sterke vraag naar vastgoed zal zich vermoedelijk ook doorzetten in de prijs. Officiële cijfers zijn er nog niet, maar makelaars merken wel dat er vaak vastgoed wordt verkocht boven de vraagprijs, zeker in de populaire regio’s.

Die vaststelling is opmerkelijk, zeker omdat de meeste marktkenners en economen enkele maanden toch eerder uitgingen van een stabilisering van de vastgoedprijzen en misschien zelfs een lichte daling dit jaar. De verwachting was dat veel mensen door de economische crisis hun vastgoedplannen zouden uitstellen en dat beleggers dat grotendeels zouden compenseren. Het omgekeerde lijkt nu gebeurd.

Economische crisis

Wat betekent dat voor de investeerders op de vastgoedmarkt, die een woning kopen om te verhuren? De verwachting is nog altijd dat de economische crisis zich vroeg of laat zal laten voelen op de vastgoedmarkt, bijvoorbeeld omdat meer mensen hun werk verliezen en daardoor de aankoop van een eigen woning moeten uitstellen.

Bovendien zijn banken ook strenger bij het toekennen van hypothecaire leningen en vragen ze een grotere eigen inbreng, waardoor veel mensen langer moeten sparen. De aanhoudende stijging van de vastgoedprijzen werkt dat nog verder in de hand. In zekere zin is dat goed nieuws voor de vastgoedbeleggers: als meer mensen de aankoop van een eigen huis moeten uitstellen, blijven er ook meer mensen hangen op de huurmarkt.

Nog iets dat meespeelt: er zijn momenteel gewoon niet zo gek veel alternatieven om uw geld te laten ‘werken’. De keuze is beperkt tot spaarproducten die weinig tot niets opbrengen of de beurs, waar er wel hogere rendementen te rapen zijn, maar dat is ook niet zonder risico. Investeren in vastgoed is voor veel mensen/beleggers de gouden middenweg. Volgens experts is het ook net die houding die de vastgoedmarkt blijvend zal onderstutten, zelfs als de economische crisis keihard toeslaat.

Wat brengt het op?

Om daar een inschatting van te kunnen maken, kijkt u best naar het huurrendement. Dat is de jaarlijkse opbrengst (na betaling van alle kosten) in verhouding tot de aankoopprijs.

Elk project is uiteraard anders, maar voor een nieuwbouwappartement met twee slaapkamers bedraagt het huurrendement meestal 2,5 à 3 procent, voor een appartement met één slaapkamer is dat eerder 3 à 3,5 procent en een studio biedt meestal een rendement rond 4 procent.

Ter vergelijking: de meeste spaarrekeningen bieden momenteel een wettelijke minimumrente van 0,11 procent.

Als eigenaar kan u altijd hopen op een meerwaarde als u de woning terug verkoopt, tenminste als de vastgoedprijzen niet gezakt zijn en de woning in ordentelijke staat gebleven is.

Tot slot nog een gouden regel waar alle vastgoedexperten het over eens zijn: koop uw opbrengsteigendom op locaties waar er effectief ook huurders zijn en de huurmarkt schrap zit. Steden eerder dan rurale gebieden dus. Zo vermijdt u dat uw huurwoning leegstaat en niets opbrengt.

