Wat betaalt uw verzekering voor uw inboedel na een brand?

SparenHebt u er al eens bij stilgestaan hoe uw inboedel in uw brandpolis juist verzekerd is? En weet u zelf wel hoeveel uw inboedel waard is? Kans is groot dat u op beide vragen ‘neen’ moet antwoorden. Spaargids.be bekijkt hoeveel u mogelijk ‘terugtrekt’ van de verzekering mocht uw woonst ooit afbranden.

Eerst dit: u bent niet wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten, tenzij u een woning huurt in Vlaanderen of Wallonië. In Vlaanderen moeten zowel huurders als verhuurders voor contracten die sinds 1 januari 2019 ingingen een brandverzekering hebben. In Wallonië geldt die verplichting voor de huurders voor huurcontracten sinds 1 september 2018.

Moet u dan meteen ook uw inboedel laten verzekeren? Ook niet. Maar als u uw inboedel wél laat verzekeren tegen brand - en bij uitbreiding diefstal -, is het wel goed om u bewust te zijn van de waarde die u terugkrijgt bij een eventueel schadegeval.

Wat regelt uw verzekeraar?

Elke verzekeraar is binnen bepaalde wettelijke krijtlijnen vrij om in zijn polis op te nemen hoe de terugbetaling bij een schadegeval wordt berekend. We nemen als voorbeeld de Top Woning-polis van AG Insurance.

Hier volgen ze het principe dat u de nieuwprijs van uw beschadigde meubels, decoratie, huishoudtoestellen enz volledig terugkrijgt. Was pakweg uw koffiemachine intussen al lang uit de handel? Dat gaat men kijken naar de waarde van nieuwe koffiemachines met vergelijkbare prestaties.

AG formuleert wel een paar uitzonderingen op die regeling. Zo wordt voor o.a. kunstobjecten, juwelen en echte antieke meubelen de vervangingswaarde genomen. Dat is de aankoopprijs die normaal betaald moet worden op de nationale markt voor een identiek of gelijkaardig goed in dezelfde staat.

Het is een ander verhaal bij de spullen die u gebruikt voor uw beroep. Die worden niet vergoed aan nieuwwaarde, maar aan de werkelijke waarde: dat is de nieuwwaarde min de slijtage. Voor toestellen voor professioneel gebruik - denk aan uw laptop of uw printer - die minder dan 8.759 euro kosten, gaat er per jaar standaard 5% van de waarde af.

Het zijn dus zulke zaken die bij elke verzekeraar anders kunnen zijn. Er kunnen verder ook maximale bedragen per type van goederen en voor de totale inboedel worden vastgelegd. Stel dat u héél dure spullen in huis hebt, dan is het zeker aan te raden om die apart te verzekeren.

Inventaris geen must

Maar is het nu nodig om tot in de puntjes te gaan noteren wat u allemaal hebt én wat de nieuwwaarde van al uw spullen was? Veel mensen zullen terecht zeggen dat dat onbegonnen werk is. Al was het maar omdat uw inboedel ook geen statisch gegeven is: u koopt vast wel eens nieuwe zaken en gooit oude weg.

Om die reden werken verzekeraars met een vereenvoudigd systeem om de premie voor de inboedel te bepalen, bijvoorbeeld op basis van het aantal kamers in uw woonst. Zo hoeft u niet elke wijziging van uw inboedel aan te geven. Dat systeem houdt ook rekeningen met waardeveranderingen.

Kortom: als het systeem correct gebruikt wordt, zou u van uw verzekeraar wel degelijk de correcte waarde van uw inboedel moeten krijgen. Een alternatieve optie is op voorhand een bepaald bedrag vastleggen, maar hier loopt u het risico op onderverzekering. Stel dat bij een schadegeval blijkt dat uw inboedel eigenlijk meer waard was, dan krijgt u toch maar een gedeeltelijke terugbetaling.

Inboedel op verplaatsing

De brandpolissen voorzien vaak ook in een franchise. Dat is het bedrag van een schadegeval dat u zelf moet dragen, meestal om en bij de 260 euro. U kan ook kiezen voor een zogenaamde ‘Engelse franchise’: dan ontvangt tot een bepaald bedrag géén vergoeding, maar boven dat bedrag wel een volledige schadevergoeding.

Tot slot nog dit: als (een deel van) uw inboedel zich tijdelijk op een andere plek bevindt (een opslagruimte, maar ook een vakantiewoning), dan is die toch meeverzekerd. Bij AG is het deel van de inboedel die bestemd is voor kantoorgebruik of voor de uitoefening van een vrij beroep ook verzekerd bij tijdelijke verplaatsing, op voorwaarde dat het zich in een gebouw bevindt.

