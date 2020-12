Wat als u uw woonlening niet meer kan afbetalen?

SparenVoor veel mensen was het afgelopen jaar een zware financiële dobber. Om erger te voorkomen, maakte de overheid het o.a. mogelijk om uitstel op betaling van de woonlening te krijgen, maar dat loopt binnenkort normaal gezien af. Vreest u daarna toch misschien in de problemen te komen met uw hypotheeklening? Het belangrijkste is om tijdig een oplossing te zoeken. Spaargids.be bekijkt de mogelijkheden die u hebt.

Eind oktober stonden bij de Centrale voor Krediet aan Particulieren van de Nationale Bank 27.716 hypotheekleningen geregistreerd met een betalingsachterstand. Dat was 0,9% van de nog 3.249.000 lopende woonkredieten. De gemiddelde achterstand per dossier bedroeg 37.723 euro. Dat hoge bedrag komt omdat er ook kredieten zijn opgezegd door de bank, wat betekent dat de kredietnemer ze volledig moet terugbetalen.

Die 0,9% valt op zich nog goed mee. Het is minder dan 1 op de 100, al is dat voor de getroffen mensen uiteraard geen troost. Bijkomende zaak is dat veel experten stilte voor de storm vrezen.

De cijfers worden nu nog gunstig beïnvloed door het tijdelijke uitstel van betaling voor wie een hypotheeklening aflost. Meer dan 120.000 mensen gingen daarop in, voor een gemiddelde van 104.255 euro per krediet. Maar eens loopt die maatregel finaal af.

Zwarte lijst

Op tijd kunnen afbetalen is belangrijk. Wie één maandaflossing drie maanden na datum nog steeds niet heeft betaald, komt op de zogenaamde ‘zwarte lijst’ van de Centrale voor Krediet aan Particulieren. Als u daarop belandt, krijgt u nergens nog een nieuwe lening. Wat kan u doen om dat te vermijden?

Eerst moet u kijken of u kan genieten van de verzekering gewaarborgd wonen. Die komt tussen in uw afbetalingen als u inkomensverlies lijdt door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Wie zijn werk verloor door de coronapandemie kan er in principe op rekenen. De verzekering is trouwens gratis. De Vlaamse overheid betaalt de premies. Alleen moet u ze bij het afsluiten van de lening ook hebben aangevraagd.

Flexibel woonkrediet

Een tweede mogelijkheid is een beroep doen op de ingebouwde flexibiliteit van uw woonkrediet. Sommige hypotheekleningen bieden de mogelijkheid een soort joker in te zetten en een maand afbetalingen over te slaan. Het krediet wordt dan gewoon met een maand verlengd.

Een derde mogelijkheid is vragen om het krediet te herschikken door bijvoorbeeld enkele maanden vrijstelling van afbetaling te vragen, of door de lening te vervangen door een krediet met een langere looptijd en lagere maandbedragen.

Een vierde mogelijkheid is de hulp inroepen van vrienden en familie. Misschien willen zij wel helpen met een tijdelijke overbrugging.

In zeer drastische omstandigheden kan u altijd naar de bank stappen met de melding dat u de woonst gaat verkopen om uw lening zo te kunnen afbetalen.

Wees eerlijk

Welke optie u ook neemt: vraag altijd goed wat de gevolgen zijn, en met welke kosten ze exact gepaard gaan.

Wees in elk geval eerlijk met uw bank. Die zal het ook op prijs stellen als u constructief naar een oplossing zoekt.

Is een oplossing, ondanks alle goede wil, niet mogelijk? Dan bestaat de kans effectief dat de bank uw woning gedwongen verkoopt, om met de opbrengst zo de nog uitstaande schuld te recupereren. Weet wel dat zoiets in de praktijk meestal pas gebeurt als andere mogelijke oplossingen in een doodlopend straatje eindigden.

