Wanneer verkoopt u best beleggingsfondsen en wanneer niet?

SparenZette u recent uw eerste stappen op de beurs? U bent niet alleen: beleggingsfondsen zijn vandaag een populair alternatief voor de gewone spaarrekening. Alleen is het voor een niet-kenner niet altijd even evident om te weten wanneer u beleggingsfondsen best doorverkoopt om in andere te kunnen investeren. Spaargids.be bekeek het advies van onafhankelijke beleggingsinstituut Morningstar.

WANNEER VERKOOPT U BETER?

1. Langdurige ondermaatse prestaties

Na een lange periode van slechte prestaties is het evident om een verkoop te overwegen. Morningstar noemt als voorbeeld een fonds dat er drie jaar lang niet in slaagt om de beursindex te verslaan of zich consequent onderaan de categorie met vergelijkbare aandelen bevindt. Een aandelenfonds dat belegt in Belgische aandelen, maar gedurende lange tijd slechter presteert dan de Bel-20-index vraagt dus om een alternatief. Vergelijk hier het aanbod van beleggingsfondsen in België.

2. Langdurige voortreffelijke prestaties

Ondanks de coronacrisis, zijn er wel degelijk veel beleggingsfondsen die goed presteerden het afgelopen jaar. Het lijkt contradictorisch, maar toch is het soms aangewezen om ook sterk presterende fondsen (deels) te verkopen en de vrijgekomen centen te investeren in andere veelbelovende beleggingsfondsen. De reden: successen uit het verleden zijn geen permanente garantie op toekomstig succes, en het is belangrijk om uw risico te blijven spreiden.

3. Een aangepaste strategie

Afhankelijk van de leeftijd en de financiële situatie kunnen zowel sparen als beleggen anders ingevuld worden. Stel dat u een vijftiger/zestiger bent die over een grote spaarbuffer beschikt, dan kan u zich misschien al wat meer risicovolle keuzes permitteren. U zou dan kunnen overstappen van een defensief beleggingsfonds naar meer dynamische beleggingsproducten.

4. Wat met geërfde beleggingsfondsen?

Een familielid heeft u een beleggingsfonds nagelaten, terwijl u alle risico schuwt of het fonds niet bij uw ethische overtuigingen past? Dan begeeft u zich maar beter naar de kassa.

5. Gewijzigde fondsen

Net zoals de aanwezigheid van Elon Musk bij Tesla of Jeff Bezos bij Amazon de beurskoers mee bepalen, kennen ook beleggingsfondsen sleutelfiguren. Wanneer een topmanager van een fonds vertrekt, heeft dat mogelijk een invloed op de prestaties. Al zal enkel de door de wol geverfde belegger de gevolgen van die beslissing correct inschatten.

WANNEER VERKOOPT U BETER NIET?

1. Vanwege kortetermijnresultaten

Emoties zijn een slechte raadgever op de beurs. Door de coronacrisis slingeren de beurskoersen in alle richtingen. Na een haast ongeziene terugval in maart, wist de Bel-20-index een groot deel van de verliezen af te vlakken in de lente en zomer. Wie in maart verkocht, heeft zich dat waarschijnlijk al beklaagd. U doet er dus vaak goed aan van uw emoties de baas te blijven.

2. Bij macro-economisch nieuws

Het rentebeleid van de Europese Centrale Bank, de berichtgeving rond de brexit of de economische groei in China veroorzaken forse beursschommelingen. Wanneer u er zich door laat leiden om te verkopen, dan hebt u volgens Morningstar de boot – en een hoog rendement – gemist, omdat fondsenbeheerders waarschijnlijk al op die tendensen hebben vooruitliepen.

3. Vanwege wisselvallige prestaties

Weinig beleggingsfondsen leggen van januari tot december mooie resultaten voor. Goed beheerde fondsen voeren hun beleggingsstrategie duurzaam uit en wankelen niet, zelfs niet als de markt hen op korte termijn niet beloont. Hou dus rekening met fluctuaties en bekijk het plaatje op langere termijn.

