Waarschuwing voor oplichters die valse kredieten aanbieden: let op voor deze websites

"Consumenten komen op verschillende manieren in contact met de aanbieders: ze worden ongevraagd gecontacteerd via e-mail of sociale media (Facebook, WhatsApp,...) of ze vinden advertenties op internet", stelt de FSMA.

"In de praktijk gaat het om valse kredieten die worden aangeboden om consumenten geld af te troggelen. Consumenten die ingaan op zo een aanbieding, krijgen de vraag om eerst een aantal kosten, verbonden aan het krediet, te betalen. Dit zijn echter louter fictieve kosten. Van zodra de consumenten deze zogezegde kosten betalen, verdwijnt de 'kredietgever' met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren."

36 websites

De FSMA raadt dan ook absoluut af om in te gaan op dit soort kredietaanbiedingen en geeft op haar website enkele algemene aanbevelingen mee om deze frauduleuze kredietaanbiedingen te herkennen, zoals het nagaan of de aanbieder over de nodige vergunning of inschrijving beschikt via de zoekfunctie op de website van de FSMA.