Waarom het interessant(er) is om een aangifte van ongeval via uw smartphone te doen

Online verkoop kerstkaar­ten boomt: “Gezellig­heid van feestdagen reduceert zich nu bijna tot zo’n kerstkaart”

16 december Ook al zullen we deze kerstperiode minder talrijk dan gewoonlijk doorbrengen, op papier lijken we meer verbonden dan ooit: de vraag naar kerstkaarten op webshops gaat door het dak. Niet onlogisch volgens trendwatcher Herman Konings: “Corona heeft onze drang naar iets tastbaar in een stroomversnelling gebracht.”