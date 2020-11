Waarom december een goede maand is om uw energiefactuur na te kijken

EnergieIs december bij u ook de maand waarin u al uw financiële zaken eens onder de loep neemt? Veel mensen lijken alleszins tot het jaareinde te wachten om bepaalde financiële beslissen te nemen, zoals overstappen naar een andere bank of internetprovider. Ook op de energiemarkt gebeuren veel leverancierswissels in december. Mijnenergie.be bekijkt hoe u dat in uw voordeel kan uitspelen om tot een lagere energiefactuur te komen.

Januari was vorig jaar de maand waarin gezinnen het op één na talrijkst overstapten naar een andere energieleverancier. Het aantal leverancierswissels lag in december ook hoger dan tijdens de voorafgaande herfstmaanden. Dat de Belg van de eindejaarsperiode gebruik maakt om zijn jaarfacturen te bestuderen, heeft een voor de hand liggende oorzaak. ‘Meer sparen’ behoort nu eenmaal tot het traditionele lijstje met goede voornemens.

Aardgascontracten: meer dan 600 euro verschil

Een bijkomende reden is dat, hoewel u de startdatum vrij kunt kiezen, veel energiecontracten op 1 januari aanvangen. Het daaropvolgende jaar brengt de energieleverancier de klant minstens één maand vooraf op de hoogte van de stilzwijgende verlenging van het contract. Hij moet daarbij het goedkoopste equivalent van het bestaande contract aanbieden, maar heeft wel de mogelijkheid om binnen dat kader een prijswijziging door te voeren. Die nieuwe voorwaarden verschillen dus mogelijk van de bestaande overeenkomst.

Dat alles maakt dus dat u er goed aan doet af te toetsen of het nieuwe contract wel het aantrekkelijkste op de markt is. Mogelijk vindt u bij een andere leverancier een goedkoper alternatief. Om een idee te geven: uit een steekproef via prijsvergelijker Mijnenergie.be leiden we af dat het voordeligste stroomcontract bij een gemiddeld verbruik vandaag 350 euro goedkoper is dan het duurste. Voor aardgas loopt dat verschil zelfs op tot meer dan 600 euro.

Winter versus corona

Daarnaast speelt ook het wintereffect een beperkte rol. Elke energieleverancier afficheert zijn prijzen op jaarbasis. Hoewel die tarieven automatisch rekening houden met seizoensafhankelijke factoren, veren de prijzen in hartje winter meestal licht op. Wie de komende weken overstapt, anticipeert dus op die mogelijke prijsstijging.

Door de coronacrisis en de daaraan gelinkte lagere energievraag bleven de prijzen nagenoeg het hele jaar onder hun normale peil. Het valt moeilijk in te schatten of die tendens zich in 2021 verderzet. De – weliswaar geringe – prijsverhogingen op de groothandelsmarkt wijzen erop dat die evolutie binnenkort misschien wel ten einde loopt.

Voor wie een variabel energiecontract heeft afgesloten, gebeuren de prijsaanpassingen op maand- of kwartaalbasis. Met het jaareinde in zicht, volgt er dus in veel gevallen een opwaartse of neerwaartse correctie, gebaseerd op de marktprijzen. U gaat best ook na of die nieuwe tarieven wel aan uw verwachtingen en die van de markt voldoen.

