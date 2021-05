Vraag CO2-meters stijgt nu horeca en fitness straks ook binnen open mogen: "Een goed toestel heb je vanaf 120 euro"

"We kunnen bij Renson nog nauwelijks volgen met het leveren van CO2-meters en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal veranderen", aldus Yves Lambert van Renson en voorzitter van de vakorganisatie voor ventilatie Ventibel. Binnenkort worden de toestelletjes ook verplicht in de horeca en fitnesscentra als die hun klanten binnen willen ontvangen, eens de coronamaatregelen verder versoepelen. De CO2-meters geven aan of er voldoende verse lucht aanwezig is in een lokaal. Dat is belangrijk, want hoe meer verse lucht, hoe kleiner de kans dat het coronavirus zich binnen opstapelt. Of de luchtkwaliteit nog voldoende is, wordt bepaald door de hoeveelheid CO2. Zijn er meer dan 900 deeltjes CO2 per miljoen partikels, dan is er luchtverversing nodig. Bijvoorbeeld door de ramen open te zetten. Heel wat scholen schaften zich de voorbije maanden dan ook een CO2-meter aan. Maar straks moeten ook de horeca en fitness dat doen.