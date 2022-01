Vorig jaar nog 40.000 woonkredieten minder afgesloten dan in 2019.

De markt van de hypothecaire kredieten is in 2021 duidelijk hersteld tegenover 2020, maar met 270.000 afgesloten leningen zit ze nog niet op het niveau van 2019. Het totale geleende bedrag zit wel weer op precoronaniveau, wat betekent dat de gemiddelde bedragen per krediet stijgen. Dat blijkt vandaag uit jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

De coronapandemie trof de markt het hardst in 2020. Toen werden zowat 234.000 kredieten toegekend voor de aankoop, bouw of renovatie van een woning, of bijna een kwart minder dan de 310.000 in 2019.

Vorig jaar toonde de markt een stevig herstel. Het aantal toegekende hypothecaire kredieten steeg naar bijna 270.000 (exclusief herfinancieringen van bestaande kredieten). "De verstrekte hypothecaire kredieten zijn in 2021 dus in aantal met meer dan 15 procent gestegen ten opzichte van 2020, maar ten opzichte van het recordjaar 2019 is er wel een daling met bijna 13 procent", stelt de BVK.

Al die kredieten samen vertegenwoordigden vorig jaar een bedrag van 41,5 miljard euro. Dat is wel nagenoeg hetzelfde niveau als in 2019. Dat betekent dat het gemiddelde bedrag per krediet hoger wordt.

De meeste hypothecaire kredieten worden verleend voor de aankoop van een woning. Het gemiddelde bedrag van zo'n krediet bedroeg eind vorig jaar 185.000 euro, zowat 25.000 euro of bijna 16 procent meer dan drie jaar eerder (eind 2018). Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop en renovatie van een woning steeg in die periode met bijna 9 procent tot 212.000 euro. Voor de bouw van een woning leenden mensen in het vierde kwartaal van 2021 gemiddeld ongeveer 205.000 euro, bijna 16 procent meer dan eind 2018. De grootste stijging was er bij de renovatiekredieten: + 36 procent tot gemiddeld 74.000 euro.

Nog steeds meer dan 90 procent van de mensen kiest voor een vaste rentevoet of een variabele rentevoet die minstens de eerste tien jaar wel vastgeklikt is.

LEES OOK.