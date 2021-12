Voorschotfactuur voor energie binnenkort verleden tijd? Sector lijkt gewonnen voor idee van CD&V

“Het is een systeem dat bij ons in de pijplijn zit en bijvoorbeeld in Engeland al gebruikt wordt”, bevestigt Eric Houtman, federaal Ombudsman voor Energie. “Er zijn een aantal voordelen, zowel voor de gebruiker als de leverancier, want voor die laatste vermindert het risico op wanbetaling. De keerzijde is wel dat je in de winter hogere facturen zal aangerekend krijgen dan in de zomer. Op dit moment worden de kosten via de voorschotfactuur over het hele jaar gelijk gespreid. Niet elk gezin zal daarmee om kunnen.” Net daarom benadrukt Bothuyne dat het voorstel een optie is. “Het moet een keuze zijn. Dat is ook het voordeel ervan.”