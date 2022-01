Voorschotfacturen tot 1.000 euro, waar komen die bedragen vandaan? Kan dat zomaar? En wat als ik mijn energie niet meer kan betalen?

Spaargids.be 3 miljoen Belgen doen aan pensioen­spa­ren: doe je dat best via de bank of via een verzeke­rings­maat­schap­pij?

Denk je eraan dit jaar met pensioensparen te starten? Dan moet je meteen een aantal belangrijke keuzes maken. Wil je dit doen via een bank of via een verzekeringsmaatschappij? En met welke formule? Spaargids.be geeft raad.

10 januari